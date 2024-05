Ngược dòng thắng Salernitana, Atalanta tranh suất dự Champions League

Gianluca Scamacca (áo trắng) gỡ hòa 1-1 cho Atalanta

Trận đấu muộn nhất vòng 35 giữa Salernitana với Atalanta khá hấp dẫn dù chủ nhà đã là đội đầu tiên rớt hạng ở mùa giải này. Nhờ tâm lý thoải mái, các cầu thủ Salernitana chơi hay hơn hẳn so với những trận đấu cố gắng chạy đua trụ hạng trước đó. Loum Tchouna mở tỷ số trận đấu ở phút 18 sau pha tăng tốc khiến các hậu vệ Atalanta không kịp lùi về phòng ngự.

HLV Gian Piero Gasperini thực hiện 3 thay đổi kể từ đầu hiệp hai nhằm tăng cường sức tấn công cho Atalanta. Chính nhờ đó mà đội khách chơi áp đảo hơn, đẩy đội hình Salernitana lùi sâu về phần sân nhà, thậm chí là vòng cấm để phòng ngự. Bàn thắng của Gianluc Scamacca và Teun Koopmeiners ở phút 57 và 63 đều có kịch bản tương tự. Tiền đạo cao lớn Scamacca nhanh hơn toàn bộ hàng thủ chủ nhà để chạm bóng từ đường căng ngang vào sân trong vòng cấm của Pasalic. Cầu thủ vào sân thay người Toopmeiners tung cú sút từ xa trong lúc các hậu vệ Salernitana vẫn còn đang di chuyển hỗn loạn trong vòng cấm.

Chiến thắng sít sao trước Saleritana đưa Atalanta chiếm lấy vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của AS Roma dù cùng 60 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-bại. Atalanta có cơ hội đuổi kịp Bologna vì thua 4 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Nếu như Atalanta có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở Serie A thì Bologna đã hòa 4 trên tổng số 5 trận gần đây nhất. AS Roma có 2 hòa, 1 thua trong 4 trận vừa qua. Nói như thế để thấy cơ hội của Atalanta là khá hơn, nhất là họ chuẩn bị cho trận gặp với AS Roma trên sân nhà vào cuối tuần.

Cuộc đua tìm vé dự Champions League của Serie A khá hấp dẫn. Hai đội bóng thành Milan là Inter và AC Milan đã có vé. Juventus cần phải đánh bại Salernitana ở trận đấu sắp tới mới chắc chắn có suất trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vị trí thứ tư có thể tranh chấp quyết liệt vì Bologna có lợi thế về điểm số nhưng phong độ đang tụt dần. Atalanta còn một trận gặp Fiorentina chưa đấu do cả hai đội đều có lịch thi đấu rất dày do có mặt ở Cúp Quốc gia, Europa League và Conference League nên ban tổ chức Serie A chưa thể xếp trận đấu bù. Lẽ ra, trận đấu này đã diễn ra hồi tháng Ba nhưng Giám đốc Fiorentina Joe Barone đột quỵ trong khách sạn trước trận đấu nên bị hoãn tới bây giờ.

HOÀNG HƯNG