Ngoại binh Joyce Agbolossou sẽ tới VTV Bình Điền Long An ngày 18-10

Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã tìm được cầu thủ ngoại tăng cường đội hình dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Ngoại binh của VTV Bình Điền Long An sẽ tới Việt Nam ngày 18-10. Ảnh: CZECHVOLLEYBALL

Đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An sẽ có ngoại binh người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou tham gia đội hình ở giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia 2024. Thông tin mà SGGP có được, tay đập này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trở thành người của VTV Bình Điền Long An và cô sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 18-10.

Giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 sẽ tổ chức tranh tài trong tháng 11-2024. Nội dung nữ được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn 1, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã thuê tay đập người Trung Quốc Chen Peiyan thi đấu nhưng ở giai đoạn 2 tới đây cầu thủ này không thể sang Việt Nam.

Theo đánh giá, Joyce Agbolossou được chờ đợi là làn gió mới trong đội hình của HLV Thái Quang Lai và các đồng đội ở VTV Bình Điền Long An. Trước khi sang Việt Nam, cầu thủ này thi đấu ở giải bóng chuyền tại CH Séc. Joyce Agbolossou là cầu thủ thi đấu vị trí chủ công với chiều cao 1m83 nhưng có khả năng phòng thủ bước 1 tốt cũng như tư duy chiến thuật tấn công sắc bén trong các vị trí thuận lợi.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã có 4 trận thắng ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và đang tạm đứng trong 2 thứ hạng đầu giải năm nay (cùng với Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước). Giai đoạn 2 của giải đấu luôn có tính chất chuyên môn quan trọng và mục tiêu của VTV Bình Điền Long An phải giành được kết quả tốt nhất để vào bán kết năm nay. Joyce Agbolossou cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên quốc tịch Đức của bóng chuyền nữ châu Âu tới Việt Nam thi đấu. Giá trị chuyển nhượng của Joyce Agbolossou không được tiết lộ nhưng tay đập này được dự báo sẽ hòa nhập tốt cùng đội VTV Bình Điền Long An để sẵn sàng ra tranh tài.

MINH CHIẾN