New Zealand đau đớn bị loại, Philippines lực bất tòng tâm

New Zealand hòa Thụy Sĩ 0-0 và trở thành quốc gia chủ nhà đầu tiên bị loại ở vòng bảng trong lịch sử World Cup. Thụy Sĩ tiến vào vòng 16 đội với tư cách đầu bảng A, cùng với Na Uy - đội đã đè bẹp đại diện Đông Nam Á là Philippines 6-0 để giành vị trí nhì bảng nhờ hơn về hiệu số so với New Zealand.