Napoli chuẩn bị ăn mừng Scudetto

Vòng đấu thứ 33 được dự báo sẽ chứng kiến Napoli chính thức vô địch Scudetto sau 33 năm chờ đợi, thậm chí không cần các học trò HLV Luciano Spalletti ra sân. Lý do là đội nhì bảng Lazio đá sớm hơn một ngày với Sassuolo. Nếu như Lazio không thắng được trận này thì Napoli không cần ra sân gặp chủ nhà Udinese cũng chính thức lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Phía Napoli chuẩn bị kế hoạch ăn mừng Scudetto 2022-2023 ngay trước chuyến làm khách Udinese. Ban đầu trận đấu này được ban tổ chức xếp lịch vào ngày 3-5 nhưng vì lý do an ninh ở trận Napoli – Salernitana nên chuyển sang 20h45’ ngày 4-5 (giờ Italia). Napoli sẽ rời Udinese ngay sau trận đấu và có mặt ở Naples vào rạng sáng. Đại diện cơ quan an ninh Naples và Udinese cùng cho biết kế hoạch đổi lịch thi đấu để Napoli có thể về lại sân nhà ăn mừng Scudetto với người hâm mộ không diễn ra. Ban tổ chức trận đấu quyết định hạn chế số lượng người hâm mộ Napoli vào sân vì lo ngại bất ổn sau trận đấu. Phía Napoli có phương án để người hâm mộ của mình coi trực tiếp tại sân nhà Maradona bằng cách lắp đặt 8 màn hình lớn. Napoli sẽ tổ chức ăn mừng Scudetto trên sân nhà vào cuối tuần khi tiếp Fiorentina.

Napoli không có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại nhưng quá khó để ngăn thầy trò Spalletti lên ngôi mùa này. Cựu HLV AS Roma thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không tốt trong tháng 4 vừa qua khi chỉ thắng 2 trên tổng số 7 trận, trong đó bị AC Milan loại khỏi Champions League. Tiền đạo chủ lực Victor Osimhen không ghi bàn ở 3 trận Serie A vừa qua. “Đúng là chúng tôi đang thiếu sự sắc sảo vốn có ở giai đoạn đầu mùa. Nhưng mọi người cứ hình dung nó giống như cuộc thi chạy marathon vậy đó, những km cuối cùng là khốc liệt nhất”, ông Spalletti nói.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis bảo rằng Napoli giành chiến thắng Scudetto mùa này cũng là cách họ chứng tỏ đã đoạt được danh hiệu về lòng trung thực. Ông nói thêm là trong quá khứ Napoli nhiều lần về nhì vì những điều bất thường xuất hiện. “Đôi lần chúng tôi về nhì mà đáng ra là nhà vô địch. Tôi có cảm giác Napoli có nhiều Scudetto nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã có được danh hiệu vô địch về lòng trung thực”, ông Laurentiis tìm cách chọc tức Juventus về vụ bị trừ điểm (nhưng đã kháng cáo thành công). Ông nói thêm là hai trận thắng Juventus ở lượt đi và về là đáng nhớ nhất trong mùa giải 2022-2023.