Napoli ăn may, Inter và AC Milan gây thất vọng

Ba trong số bốn đội tốp đầu Serie A đã thi đấu vòng 29. Một điều trùng hợp là may mắn đã quyết định sự thành bại của Napoli, AC Milan và Inter Milan ở lượt trận này.

AC Milan hưng phấn sau trận thắng Napoli cách đây một tuần, nhập cuộc khá mạnh mẽ trước đội khách dưới cơ Empoli. Đương kim vô địch Serie A kiểm soát bóng tới 70% và có tới 8 cú sút trúng đích nhưng không có được bàn thắng nào. Đáng chú ý nhất là cú sút dội khung thành của Florenzi và bàn thắng không được công nhận của Giroud. VAR xác nhận tiền đạo Pháp để bóng chạm tay trước khi lăn vào lưới Empoli.

HLV Stefano Pioli thất vọng với hàng tấn công ở trận đấu này. Origi và Rebic mờ nhạt trong suốt 70 phút có mặt trên sân. Ketelaere tuần trước chơi khá hay nhưng lần này lại không thể tạo được những cú đột phá như trước. Ông Pioli nói: “Nếu Origi và Rebic có thể ghi bàn từ những cơ hội có được với một chút may mắn thì thế trận đã khác. Ketelaere cố gắng thể hiện như những gì anh ta đã làm trên sân tập nhưng lần này đã không thành công. Kết quả hòa không bàn thắng với Empoli là đáng thất vọng nhưng AC Milan sẽ khác khi tiếp Napoli trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League vào giữa tuần tới”.

Nếu như ĐKVĐ AC Milan chỉ có 1 lần bóng dội khung thành thì á quân Inter Milan có tới 3 lần như vậy ở chuyến làm khách Salernitana. Tiền đạo Lukaku vẫn năng nổ giữa vòng vây hậu vệ đối phương, kiến tạo cho Gosens mở tỷ số từ phút thứ 6 nhưng anh không thể ghi bàn. Ba trận liên tiếp ở Serie A, chân sút người Bỉ không thể phá lưới đối phương. Ở trận đấu này, anh đánh đầu bật xà ngang ở cự ly… 6m. Inter Milan không thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai thì phút mất tập trung của thủ môn Onana để Salernitana gỡ hòa ở phút 90. Inter Milan đã thua 3 hòa 1 trong 4 trận Serie A vừa qua và chỉ ghi được có 2 bàn. HLV Simone Inzaghi bảo rằng Inter Milan đã không thể kết liễu được đối phương dù chiếm ưu thế phần lớn trận đấu. Trong khi đó, Lukaku nói lời xin lỗi người hâm mộ vì phong độ ghi bàn sa sút.

Ngược với hai đội bóng thành Milan, Napoli may mắn giành thắng lợi trên sân Lecce. Raspadori đá trung phong thay cho Simone vẫn không thể giúp hàng công Napoli quên được Osimhen phải ngồi ngoài vì chấn thương. Những pha chuyền bóng chọc sâu vào vòng 16m50 của Lecce không được Raspadori tận dụng hiệu quả. Bàn mở tỷ số của Napoli do đội trưởng Lorenzo đánh đầu ở phút 18. Tuy nhiên, Lecce gỡ 1-1 ở phút 52. HLV Spalletti nỗ lực điều chỉnh nhân sự và chiến thuật nhưng Napoli chỉ giành trọn 3 điểm nhờ… may mắn. Pha phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ Lecce không ăn khớp đã dẫn tới bàn phản lưới nhà ở phút 64.