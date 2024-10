Mỹ Trang và Diệu Khánh vẫn là chủ lực của bóng bàn TPHCM ở giải đội mạnh toàn quốc

Diệu Khánh là ứng viên vô địch ở giải các đội mạnh quốc gia 2024 lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng bàn nữ TPHCM nhận được những dự báo về khả năng chiến thắng tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2024 sẽ tranh tài tại Đồng Nai từ ngày 26-10 tới 3-11. Năm nay, các tay vợt hàng đầu cả nước đều dự tranh tại giải. Trên lý thuyết, khi cuộc đấu chưa diễn ra thì các đội đều có cơ hội chiến thắng như nhau nhưng xét ở thực lực đối với nữ hiện tại thì bóng bàn TPHCM vẫn nhỉnh hơn các đối thủ còn lại.

2 tay vợt chủ lực của bóng bàn nữ TPHCM là Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang dự kiến thi đấu giải lần này. Diệu Khánh đang là đương kim vô địch đơn nữ quốc gia còn Mỹ Trang có HCV đôi nam-nữ giải quốc gia 2024. Ngoài ra, đội nữ TPHCM từng đoạt ngôi vô địch nội dung đồng đội tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024. Hiện tại, ngoài Diệu Khánh, Mỹ Trang, đội bóng bàn nữ TPHCM còn sở hữu nhiều tay vợt có trình độ tốt gồm Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Lê Bảo Trân, Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Như Quỳnh, Mai Tú Uyên...

Theo đăng ký về nữ, các đội góp mặt giải vô địch đội mạnh quốc gia 2024 gồm TPHCM 1, TPHCM 2, Công an Nhân dân T&T 1, Công an Nhân dân T&T 2, Tây Ninh, Tiền Giang, Quân đội, Hà Nội, Công an TPHCM, Hải Dương, Đồng Nai 1, Đồng Nai 2. Với nam, các đội tham dự gồm Hà Nội, Công an Nhân dân T&T, Hải Dương, Quân đội, Tiền Giang, Công an TPHCM, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Time City, Đà Nẵng.

VĐV sẽ thi đấu 7 nội dung gồm đồng đội nam, nữ; đôi nam, nữ, nam-nữ; đơn nam, nữ. Theo dự kiến, ngôi vô địch nội dung đồng đội sẽ có tổng thưởng 20 triệu đồng/giải còn các nội dung cá nhân, đội sẽ có thưởng 10 triệu đồng/giải.

MINH CHIẾN