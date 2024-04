Messi lập cú đúp, Inter Miami đánh bại Nashville SC 3-1

Lionel Messi ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Inter Miami thắng Nashville SC 3-1.

Messi ghi cú đúp thứ 2 trong mùa giải này, sau khi anh cũng ghi hai bàn vào lưới Orlando hôm ngày 2-3. Siêu sao 36 tuổi hiện ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 6 lần anh ra sân cho Inter Miami ở mùa giải MLS này - ngoại trừ 4 trận vắng mặt vì chấn thương. Messi đã có 9 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 9 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Sergio Busquets ghi bàn thắng đầu tiên cho Inter Miami kể từ khi tái hợp với Messi vào mùa hè năm ngoái, và chính người đồng đội thân thiết ở Barcelona tạo cơ hội cho anh ghi bàn từ quả đá phạt góc. Trong khi Luis Suarez, một ngôi sao cũ khác của Barcelona, ​​là người kiến tạo cho bàn thắng đầu tiên của Messi. “Tôi rất vui vì bàn thắng đã giúp đội giành chiến thắng”, Busquets nói. “Điều quan trọng là đội bóng và chiến thắng. Hôm nay, tôi đã ghi được bàn nhưng thành tích cuối cùng là kết quả tích cực cho đội của chúng tôi”.

Trong tuần thứ 2 liên tiếp, Miami để thủng lưới ở những phút đầu tiên khi hậu vệ Franco Neri đá phản lưới nhà đưa Nashville dẫn trước ngay phút thứ 2. Nhưng Inter Miami xóa thế dẫn trước nhờ các bàn thắng của Messi và Busquets ở các phút 11 và 39. Messi hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút 81. Với kết quả này, Inter Miami dẫn đầu bảng đấu khu vực miền Đông với 18 điểm. HLV Gerardo “Tata” Martino của đánh giá: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong 10 phút đầu tiên nhưng điều đó đã thay đổi sau bàn thắng của Leo. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm không gian của mình và tạo ra cơ hội. Giành 18 điểm, nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đạt được vào thời điểm này năm ngoái, có nghĩa là chúng tôi đang đạt được mục tiêu”.

Miami sẽ đến sân New England vào thứ Bảy tới. Tuy nhiên, HLV Martino có lý do để thất vọng khi tình trạng chấn thương tiếp tục kéo dài. Tiền vệ người Paraguay, Diego Gomez dính chấn thương mắt cá ở nửa đầu trận đấu, buộc anh phải rời sân trên cáng. Mức độ chấn thương vẫn chưa được biết, nhưng HLV Martino xác nhận Gomez đã đến bệnh viện để kiểm tra. Gomez hiện là cầu thủ thứ 9 không thể chơi cho Inter Miami do chấn thương, bao gồm Jordi Alba và Facundo Farias…

PHI SƠN