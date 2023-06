Mason Mount hưởng lương cao hơn Fernandes nếu đến Man.United

Man.United được biết đã đồng ý điều khoản cá nhân với Mason Mount, vốn sẽ biến tiền vệ người Anh trở thành một trong những người hưởng lương cao nhất ở Old Trafford - thậm chí hơn cả ngôi sao sáng nhất và là đội trưởng tương lai Bruno Fernandes.

Theo The Sun, Man.United đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Mason Mount, và bước tiếp theo là đàm phán mức giá chuyển nhượng với Chelsea. Trong đó, Quỷ đỏ được cho sẽ phải trả mức phí 70 triệu bảng cộng với các điều khoản bổ sung nếu họ muốn ký hợp đồng với ngôi sao 24 tuổi. Chelsea tỏ ra rất cứng rắn trong thương vụ này, với bối cảnh cầu thủ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Liverpool, Arsenal, Bayern Munich và các CLB khác. Thậm chí, The Blues sẵn sàng để ngôi sao người Anh kết thúc năm cuối cùng của hợp đồng thay vì bán anh với giá thấp hơn mức định giá hiện tại của họ.

Chelsea khẳng định không muốn mất Mason Mount, nhưng buộc phải ngồi vào bàn đàm phán sau khi phía cầu thủ 3 lần từ chối đề nghị gia hạn. The Blues đưa ra đề nghị vào tháng 8 và tháng 9 với hợp đồng có thời hạn 5 năm cộng 1, và tăng đáng kể mức lương hiện tại - được cho là khoảng 80.000 bảng/tuần. Phía Mason Mount đã từ chối cả 2, vì vậy The Blues đã quay lại với đề nghị mới vào tháng Giêng, là gia hạn thêm một năm cho đến năm 2025 và nhận mức tăng lương cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, phía Mason Mount tiếp tục từ chối vì đề nghị vẫn thấp hơn mức lương 250.000 bảng/tuần mà họ mong muốn.

Nếu như thông tin Mason Mount đồng ý điều khoản cá nhân với là chính xác, và Man.United tìm thấy tiếng nói chung với Chelsea, thì tuyển thủ Anh sẽ nằm trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất ở sân Old Trafford. Con số này cao hơn 10.000 bảng/tuần so với những gì Bruno Fernandes đang nhận, và cao hơn nhiều so với Marcus Rashford và Antony - bộ đôi này nhận 200.000 bảng/tuần. Hiện những ngôi sao như Casemiro, Raphael Varane và Jadon Sancho đang hưởng lương cao nhất khi kiếm được 350.000 bảng/tuần.