Martinez không xin lỗi, Roy Keane: “Man United giờ như cái rạp xiếc”

Sau khi chỉ trích công khai ban lãnh đạo CLB, trung vệ người Argentina vừa bảo vệ quan điểm của mình trên mạng xã hội trong khi dàn cựu cầu thủ Man United thì phê phán anh.

Martinez trong trận thua A.Madrid. Ảnh THX

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, trung vệ Lisandro Martinez đã thông qua tài khoản Instagram cá nhân để đưa ra lời giải thích về những tuyên bố gây bão của mình. Martinez thừa nhận các phát biểu sau trận đấu được đưa ra trong lúc anh đang chìm trong sự giận dữ và thất vọng tột cùng vì kết quả không như ý. Dù vậy, Martinez kiên quyết không đưa ra lời xin lỗi.

Martinez giải thích rằng những lời nói cay đắng ấy xuất phát từ tình yêu, sự nhiệt huyết và khát khao mãnh liệt muốn thấy Man United cạnh tranh cho các danh hiệu. Đáng chú ý, tuyển thủ Argentina cũng nhận trách nhiệm về phong độ sa sút của bản thân và tập thể khi khẳng định: "Tôi biết rằng, trước hết và trên hết, chính các cầu thủ chúng tôi mới là những người phải thi đấu tốt trên sân, và tôi đặt mình ở vị trí đầu tiên chịu trách nhiệm cho điều đó". Anh đồng thời tái khẳng định niềm tin tuyệt đối vào các đồng đội và HLV Michael Carrick.

Dù Martinez đã cố gắng xoa dịu tình hình, anh vẫn vấp phải phản ứng chỉ trích vô cùng gay gắt từ các cựu danh thủ Man United. Phát biểu trên podcast Stick to Football của The Overlap, cựu đội trưởng Roy Keane đã thẳng thừng ví Man United như "một rạp xiếc" đang chìm trong sự hỗn loạn từ trên xuống dưới. Keane chỉ ra rằng đội bóng đang hoàn toàn mất đi sự gắn kết, thiếu những cá tính mạnh mẽ trong phòng thay đồ. Đồng thời, vị cựu thủ quân này cũng hoài nghi về tư cách thủ lĩnh của Martinez khi gọi anh là "một trung vệ đang mắc quá nhiều sai lầm".

Cùng chung quan điểm, cựu hậu vệ Gary Neville đánh giá phát biểu của Martinez không khác nào một đòn tấn công trực tiếp vào các đồng đội: "Nếu tôi là Bruno Fernandes hay Harry Maguire, tôi sẽ cực kỳ giận dữ với cậu ấy. Nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng một số người trong chúng tôi không nên ở đây và CLB phải mang về những người khác".

Ngoài ra, Neville cũng cho rằng việc Martinez chỉ trích Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox là rất kỳ lạ, bởi ngân sách mua sắm do các chủ sở hữu quyết định. Neville thậm chí cảnh báo rằng nếu Man Utd thực sự đưa về thêm trung vệ, chính Martínez mới là một trong những cái tên đầu tiên nguy cơ bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Man United hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi công khai nào. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo đội bóng đang đánh giá trước khi đưa ra quyết định xem có áp dụng án phạt kỷ luật nào hay không.

Một thông tin bên lề, HLV Alvaro Arbeloa của Fulham bị phạt 25.000 bảng từ Liên đoàn bóng đá Anh sau những phát biểu gay gắt về công tác trọng tài trong trận hòa 1-1 giữa Fulham và Man Utd hồi tháng 9. Arbeloa cáo buộc giới cầm còi cố tình thiên vị "Quỷ đỏ" và khẳng định trọng tài "không bao giờ để Man United thất bại" nhằm bù đắp cho quyết định sai lầm ở trận derby gặp Man City tuần trước đó.

LONG KHANG