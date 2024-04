Martin Laas chứng tỏ đẳng cấp

Martin Laas lần thứ 2 thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 8 từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi Vinh (Nghệ An) dài 152 km chứng kiến cuộc đấu trí cân não của HLV các đội trong việc bảo vệ cũng như đánh chiếm các danh hiệu. Dù giữ chiếc Áo vàng của Ivannov Timofei, nhưng các tay đua TPHCM Vinama vẫn tổ chức tấn công. Ngược lại, Lộc Trời An Giang có tay đua Rikunov đứng thứ hai bảng tổng sắp nhưng lại là người chơi phòng thủ. Họ phải tập trung làm việc trong phần lớn thời gian chặng đua nhằm đưa Rikunov về đích an toàn, giống như kiểu bảo vệ “Thái tử”.

Cách chơi của An Giang cũng dễ hiểu vì họ đang xem Rikunov chính là chủ nhân của chiếc Áo vàng trong tương lai. Với khoảng cách 14 giây 80, tay đua được giới xe đạp đặt biệt danh “Khủng long” Rikunov chắc chắn sẽ dùng nước rút thắng chặng, kiếm giây thưởng lật đổ Áo vàng của Ivannov Timofei.

Nước cờ này là quá rõ ràng nên BHL đội TPHCM không dại gì chơi theo cách bảo vệ Áo vàng làm chi cho tốn sức. Họ quyết định “bán cái” cho An Giang làm điều đó là hoàn toàn hợp lý. Rất có thể, HLV Đỗ Thành Đạt đang đợi thời điểm thích hợp khi An Giang tiêu hao sức lực, TPHCM sẽ tổng tấn công.

Nỗ lực tấn công tách tốp của nhóm 3 tay đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong thế trận xiềng xích, các cuộc tấn công đều bị chặn đứng từ phía đội Tập đoàn Lộc Trời. Đoàn đua phải đi một tốp đông tranh nước rút tại đích đến.

Với tham vọng đưa chân sút số 1 Martin Lass về cạnh tranh nước rút, tập thể các tay đua Vĩnh Long đã không ngại làm đầu máy kéo tăng tốc độ. Cuối cùng, đội đua miền Tây đã được đền đáp xứng đáng với lối chơi “có làm, có ăn” khi Martin Lass đánh bại Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) và Petr Rikunov (hạng ba) về nhất chặng.

Nếu như trong chặng 4 về nhất trong tình thế mà nhiều tay đua bị rơi lại phía sau vì tai nạn thì chiến thắng ngày hôm nay, Martin Lass đã làm tan đi dư luận đánh giá không tốt về anh.

Đội An Giang luôn làm việc trên đầu giống như kiểu bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Trước khi bước vào cuộc đua Cúp Truyền hình, Martin Laas từng chơi cho nhiều đội World Team đẳng cấp cao nhất thế giới nên được giới chuyên môn quan tâm. Tuy nhiên những ngày qua, anh chưa thể hiện được nhiều do chưa quen với cách đua và kinh nghiệm “nằm tài” ở Việt Nam.

Do đó, nhiều người đang ngờ vực về năng lực của Martin Laas. Thế nhưng với chiến thắng lần thứ 2 vào ngày hôm nay, ngoại binh người Estonia đang khiến các đối thủ xung quanh phải đáng sợ, nhất là “khủng long” Rikunov. Bởi sau 8 chặng, Martin Laas chỉ còn kém người nắm giữ chiếc Áo xanh Rikunov đúng 8 điểm so với 38 điểm ở chặng 3. Như vậy, cuộc chiến Áo xanh trong thời gian tới giữa hai ngoại binh này sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Ivannov Timofei vẫn giữ Áo vàng sau 8 chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy Ivannov Timofei (TPHCM Vinama) bảo vệ thành công áo vàng sau 8 chặng nhưng để tay đua cạnh tranh Petr Rikunov thu ngắn cách biệt từ 14 giây 80 còn 10 giây 80. Danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) vẫn giữ Áo trắng và TPHCM Vinama đứng đầu giải đồng đội.

Ở lễ trao thưởng chặng 8 tại Nghệ An, ông Dư Hồng Thắng – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Phát là nhà phân phối của Tôn Đông Á trao 20 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng được Đài Truyền hình TPHCM, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng khách hàng tổ chức xuyên suốt 25 chặng đua với tổng kinh phí gần 2,5 tỉ đồng.

Ngày mai (12-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình với lộ trình thi đấu dài 197,4 km có chinh phục đèo Ngang tính điểm Vua leo núi.

GIA MẪN