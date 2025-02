Manchester United nhận cú sốc mới: Mainoo phải nghỉ thi đấu 6 tuần

Kobbie Mainoo vắng mặt là tổn thất lớn cho Man United

Ruben Amorim đã nhận thêm một tin xấu khi mức độ chấn thương của Kobbie Mainoo được công khai. Cầu thủ 19 tuổi này là một trong ba tiền vệ của Manchester United bị chấn thương trong buổi tập tuần trước và cùng với Manuel Ugarte, Toby Collyer, anh bỏ lỡ trận thua Tottenham 0-1 tuần trước.

Trong khi cặp đôi này chỉ được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian ngắn, Mainoo có thể phải đối mặt với 6 tuần ngồi ngoài do chấn thương bắp chân, theo tờ The Mirror. Do đó, Quỷ đỏ có thể không có cầu thủ người Anh này cho đến tháng 4 khi họ đối đầu với Nottingham Forest tại Premier League.

Do đó, Mainoo dự kiến ​​sẽ bỏ lỡ các trận đấu quan trọng ở Premier League với Everton, Ipswich, Fulham, Arsenal và Leicester. Nhưng cú đánh này không chỉ là một trở ngại đối với Amorim mà còn đối với Thomas Tuchel, người sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh lần đầu tiên trong vòng loại World Cup với Albania và Latvia trong loạt trận quốc tế vào tháng 3.

Đang loay hoay ở vị trí thứ 15 tại giải đấu hàng đầu của Anh, Man United sẽ phải đối mặt với nửa sau khó khăn của mùa giải, như thể nửa đầu chưa đủ thử thách. Với 10 cầu thủ nữa phải ngồi ngoài vì chấn thương vào lúc này, HLV người Bồ Đào Nha sẽ cần một phép màu để xoay chuyển vận may của CLB cho đến cuối mùa giải.

HOÀNG HÀ