Mã Minh Cẩm dễ dàng vào bán kết giải Billiards PBA Hàn Quốc có tiền thưởng 2 tỷ đồng cho chức vô địch

Ở trận tứ kết diễn ra trưa nay, Mã Minh Cẩm gặp lại người đồng đội cũ ở đội Alphas thi đấu PBA Team League năm ngoái Oh Seong Uk. Tuy nhiên năm nay, đội Alphas đã giải thể, Mã Minh Cẩm đã về với đội Green Force cùng chuyến tuyến với người đàn em Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Trước khi bước vào trận tứ kết hôm nay, cả hai cơ thủ đã gặp nhau 2 lần với phần thắng đều thuộc về cơ thủ Việt Nam. Trong lần tái đấu này, người chiến thắng vẫn không thay đổi, thậm chí Mã Minh Cẩm còn giành chiến thắng đậm đà hơn.

Sau khi giành chức vô địch Round 5 nhận tiền thưởng khoảng 2 tỷ đồng, Mã Minh Cẩm vẫn duy trì được sự thăng hoa với cảm giác bi khá tốt trong lối đánh đầy tự tin. Các pha xử lý của anh khá rõ ràng và ít bỏ qua các cơ hội ở những thế bi không quá khó. Trong cuộc đối đầu với Oh Seong Uk, Mã Minh Cẩm gần như không bị mất điểm nào trong các thế bi “sườn”. Anh chỉ chịu khuất phục với ở những thế bi khá khó với tỷ lệ trúng khá thấp.

Trong ván đấu đầu tiên, khi đang bị cơ thủ Hàn Quốc dẫn 4/2, Mã Minh Cẩm có một series 7 điểm để vượt lên dẫn 9/2. Mặc dù Oh Seong Uk cân bằng điểm số 12/12, Mã Minh Cẩm đã tung ra một series 3 điểm kết thúc ván với điểm số 15/12.

Hai cơ thủ đang hoà nhau ở điểm số 8/8 ở ván thứ 2, Mã Minh Cẩm đi series 4 điểm dẫn 12/8 và thắng luôn 15/13 nâng tỷ số lên 2-0.

Cục diện ván đấu thứ ba trở nên hấp dẫn hơn khi Oh Seong Uk dẫn trước 4/0 thì Mã Minh Cẩm tung series 5 điểm dẫn lại 5/4. Sau khi so kè nhau ở điểm số 12/12, Oh Seong Uk lại bỏ qua một hình bi “sườn” khiến anh phải trả giá. Cơ thủ Việt Nam đã xử lý gọn gàng hình bi cúp ba băng để có series 3 điểm để kết thúc ván đấu với điểm số 15/12. Thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt 3-0 (15/12, 15/13, 15/12), Mã Minh Cẩm lần thứ 2 liên tiếp lọt vào bán kết cầm chắc số tiền thưởng 10 triệu Won (khoảng 200 triệu đồng). Với kết quả này, Mã Minh Cẩm chắc chắn sẽ vươn từ hạng 5 trong bảng xếp hạng PBA lên hạng 2. Nếu trong trận bán kết vào chiều mai gặp cơ thủ nổi danh Eddy Leppens (Bỉ), Mã Minh Cẩm mà giành chiến thắng là anh chắc chắc sẽ lên đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng PBA.