Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt Trung Quốc lần đầu vào vòng chính giải quần vợt Shanghai Masters Challenger 100

Thua ván đầu và bị mất break trước ở ván quyết định, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vẫn bản lĩnh lội ngược dòng đánh bại tay vợt Trung Quốc Hanwen Li để lần đầu tiên có mặt ở vòng chính giải quần vợt Road to the Rolex Shanghai Masters Challenger 100 đang diễn ra tại Thượng Hải.

Trong trận đấu chiều nay lượt trận thứ 2 vòng loại, tay vợt hạng 417 thế giới Lý Hoàng Nam gặp tay vợt 21 tuổi hạng 549 thế giới Hanwen Li để xác định người thắng giành vé vào vòng chính.

Xét về thứ hạng thế giới, cả hai tay vợt không có sự chênh lệch nhiều. Điều này thể hiện rõ trên sân khi lối đánh và tốc độ đường bóng của Lý Hoàng Nam và Hanwen Li không phải là cao. Cùng một lối chơi nên trận cầu này là màn thử thách sự kiên nhẫn - xem người nào nôn nóng trước, tự đánh hỏng trong lối đánh bóng bền.

Ở trong ván đầu tiên, Hanwen Li là người chịu tấn công hơn trước lối đánh thiên về phòng thủ giữ bóng chắc chắn của Lý Hoàng Nam. Khi mà thể lực còn sung mãn, những cú ra tay của tay vợt Trung Quốc còn chính xác nên anh vẫn duy trì được thế trận với tay vợt Việt Nam. Mấu chốt của trận đấu ở thời điểm Lý Hoàng Nam đang dẫn 4/3, anh có 2 cơ hội lấy break nhưng lại bỏ lỡ khiến tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh phải trả giá. Bởi ở games thứ 11, Hanwen Li lấy được điểm break và giữ games giao bóng sau đó để thắng ván đầu 7/5 vượt lên dẫn 1-0.

Kể từ thời điểm này, Lý Hoàng Nam bắt đầu kiểm soát lại thế trận với lối chơi sở trường lùi sâu phòng thủ. Những cú đánh của tay vợt gốc Tây Ninh bắt đầu chuẩn xác hơn, bóng đánh sâu, xoáy và nẩy cao khiến Hanwen Li gặp nhiều vất vả. Khai thác đúng yếu điểm của đối phương, Hoàng Nam nhanh chóng thắng lại 6/0 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1.

Trong ván quyết định, Hoàng Nam đang dẫn 3/2 và là người có cơ hội lấy break trước nhưng không thực hiện được. Ngay lập tức, Hanwen Li đã lấy được điểm break trong cơ hội đầu tiên vượt lên dẫn 4/3.

Lâm vào cảnh khó khăn cũng là lúc Lý Hoàng Nam thể hiện được bản lĩnh của mình. Anh quyết định tăng lực trong các cú đánh trước đối thủ có lối đánh cũng gần như tương tự mình. Quyết định đúng đắn của tay vợt CLB Hải Đăng Tây Ninh đã giúp anh xuất sắc giành 2 điểm break liên tiếp. Bên cạnh đó, việc giữ được thêm game giao bóng của mình, Hoàng Nam có 3 game thắng liên tiếp làm cuộc lội ngược dòng thắng 6/3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Do Road to the Rolex Shanghai Masters Challenger 100 là giải có chất lượng nên dù có dự từ vòng loại mà giành suất vào vòng chính, Lý Hoàng Nam vẫn được thưởng 5 điểm ATP. Ở giải Road to the Rolex Shanghai Masters Challenger 100 với sự có mặt của nhiều tay vợt tốp 100, người vô địch sẽ nhận 100 điểm thưởng ATP, hạng nhì 60 điểm và hạng ba là 36 điểm.