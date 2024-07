‘Luật Vinicius Junior’ có hiệu lực ở Brazil

Vinicius Junior đã trở thành biểu tượng của chống phân biệt chủng tộc

Có lẽ ví dụ cụ thể nhất về sự thay đổi do hành động của Vinicius Junior mang lại 'luật Vinicius', có hiệu lực vào thứ Ba, theo báo cáo của tờ Diario AS. Điều luật mới đặt ra khuôn khổ pháp lý cho các quan chức tại các sự kiện thể thao ở bang Rio Grande do Sul.

Trong trường hợp phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị người đồng tính, trọng tài có thể dừng trận đấu cho đến khi hành vi đó dừng lại. Nếu hành vi này tái diễn, trọng tài có thể dừng trận đấu trong 10 phút và yêu cầu các cầu thủ, vận động viên rời khỏi sân hoặc khu vực thi đấu. Nếu hành vi này vẫn tiếp diễn thì trọng tài có thể kết thúc trận đấu.

Các quan chức sau đó cũng được yêu cầu cảnh báo cảnh sát về hành vi này và giải quyết với người hâm mộ qua loa phóng thanh. Nếu sự phân biệt đối xử xảy ra trước trận đấu thì trọng tài có quyền đình chỉ trận đấu.

Cần lưu ý rằng những quy định này phần lớn được áp dụng hoặc được khuyến nghị bởi quy trình chống phân biệt đối xử của FIFA. Tuy nhiên, việc đưa nó vào luật sẽ bảo vệ các quan chức và ít nhất mang lại cho họ nhiều quyền lực hơn để thực hiện những quyết định này ở Brazil. Đầu năm nay, bản án tù đầu tiên vì tội phân biệt chủng tộc tại một sân thể thao ở Tây Ban Nha cũng được đưa ra trong vụ án liên quan đến Vinicius.

HOÀNG HÀ