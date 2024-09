Dani Carvajal phản ứng trước cáo buộc của Vinicius – 'Tây Ban Nha không phải là quốc gia phân biệt chủng tộc'

Dani Carvajal và đồng đội Vinicius Junior

Dani Carvajal đã trả lời báo chí vào thứ Tư trước trận mở màn Nations League của Tây Ban Nha với Serbia tại Belgrade. Hậu vệ Real Madrid đã lên tiếng khi có thông tin anh được đề cử Quả bóng vàng 2024. Theo Diario AS, anh thừa nhận rằng không mong đợi sẽ giành chiến thắng, mặc dù vẫn biết ơn vì được đề cử.

“Rõ ràng là, rất khó thắng giải với tư cách là một hậu vệ… Trong bóng đá, điều nổi bật nhất là những cầu thủ ghi bàn. Nhưng với việc được đề cử, tôi rất vui, điều đó cho thấy một năm tuyệt vời của tôi. Gia đình tôi và tôi rất tự hào”.

Carvajal cũng được hỏi về những bình luận gần đây của đồng đội tại Real Madrid là Vinicius Junior về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá Tây Ban Nha, với việc cầu thủ người Brazil này tin rằng World Cup 2030 nên được chuyển khỏi Tây Ban Nha nếu mọi thứ không được cải thiện trong những năm tới.

“Về Vinicius, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi hoàn toàn phản đối mọi tình huống phân biệt chủng tộc trên sân. Tôi biết Vini đang phải chịu đựng những gì và chúng tôi ủng hộ anh ấy cả trong nội bộ và công khai. Tôi nghĩ La Liga đang được cải thiện và các giao thức đang được soạn thảo để những người xấu không thể quay trở lại các sự kiện thể thao.

“Nhưng, ngoài những người đó, tôi không nghĩ Tây Ban Nha không xứng đáng tổ chức World Cup. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha không phải là xứ sở phân biệt chủng tộc. Từ khi còn nhỏ, ở Leganes, tôi đã lớn lên với nhiều quốc tịch trong khu phố của mình. Tây Ban Nha không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc.”

Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra phản hồi cho Vinicius Junior

Chưa đầy 24 giờ sau khi Dani Carvajal trả lời Vinicius, chính phủ Tây Ban Nha đã lên tiếng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Fernando Grande-Marlaska đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Tây Ban Nha là một quốc gia phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ông đã bày tỏ mối quan ngại của mình về số lượng các sự cố xảy ra trong môi trường thể thao.

“Điều duy nhất tôi phải nói là đất nước chúng tôi là một quốc gia mà việc tôn trọng sự đa dạng là một phần trong DNA của chúng tôi và do đó, chúng tôi đấu tranh hiệu quả và trực tiếp chống lại mọi hành vi phân biệt đối xử.

“Trong lĩnh vực thể thao, chúng tôi quan ngại. Chúng tôi tiếp tục làm việc theo hướng dẫn mới do Bộ trưởng Bộ An ninh ban hành để làm rõ hơn vai trò của điều phối viên an ninh trong phạm vi thẩm quyền của mình”.

HOÀNG HÀ