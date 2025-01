Barcelona đạt được thỏa thuận mượn Rashford

Barcelona bất ngờ đạt được thỏa thuận mượn Marcus Rashford của Man.United đến hết mùa giải.

Rashford đã không chơi cho Man.United trong 9 trận gần nhất, chỉ ngồi dự bị một lần trong thời gian đó. Tiền đạo 27 tuổi người Anh đã bị HLV Ruben Amorim loại vì “lý do tuyển chọn và thái độ trong tập luyện”, còn bản thân anh tuyên bố vào tháng trước đã sẵn sàng cho một thử thách mới bên ngoài Old Trafford. Sau trận thua nhục nhã Brighton 1-3 ngay tại Old Trafford vào Chủ nhật, Amorim nói với các phóng viên rằng chính tiền đạo này đã yêu cầu không điền tên anh vào đội hình…

Một số đội bóng ở Anh và nước ngoài, bao gồm AC Milan hay Borussia Dortmund, được cho là muốn ký hợp đồng mượn Rashford, nhưng trở ngại lớn nhất là mức lương khổng lồ 325.000 bảng/tuần của anh. Man.United kiên quyết rằng bất kỳ đội bóng nào theo đuổi cũng sẽ phải chi trả phần lớn tiền lương của Rashford. Vào thứ Hai, tờ SPORT của Tây Ban Nha đã đưa tin cập nhật về tình hình, cho biết Barca và đại diện của Rashford đã đạt được thỏa thuận về một động thái cho mượn, mặc dù trước tiên họ cần phải loại bỏ một số cầu thủ để dành chỗ cho cầu thủ tốt nghiệp học viện Carrington. Thậm chí tin cho biết, Rashford đã đồng ý cơ hội chơi cho Barca và anh sẵn sàng chờ CLB nỗ lực cân bằng tài chính cho đến những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tháng 1.

Dự kiến, Barca sẵn sàng chi trả toàn bộ số tiền lương còn lại hàng năm của Rashford (khoảng 9 triệu EUR). Con số này hy vọng có thể giảm xuống nếu đội của HLV Hansi Flick thuyết phục được Man.United trợ cấp một phần. Một cầu thủ mà Barca có thể loại bỏ để chính thức hoàn tất việc ký hợp đồng với Rashford là Eric Garcia, người có lời đề nghị trở lại Girona.

Sau khi thắng Siêu cúp Tây Ban Nha, Barca hiện còn nguyên cơ hội vô địch cả 3 giải đấu còn lại ở mùa giải này - khi đã vào tứ kết Copa del Rey, xếp thứ 3 La Liga và chỉ cần một chiến thắng tại Benfica vào đêm thứ Ba là giành quyền vào thẳng vòng 1/8 Champions League.

THANH TUẤN