Long An lần đầu tiên tổ chức giải quần vợt vô địch quốc gia – Cúp Nam Long 2023

Từ trước đến nay, Long An từng tổ chức những giải thể thao tầm cỡ quốc gia như: Bóng đá, Bóng chuyền…, nhưng chưa bao giờ tổ chức giải quần vợt. Với việc khu đô thị Waterpoint Nam Long tại Bến Lức đang sở hữu Cụm sân quần vợt khá khang trang và đủ tiêu chuẩn, tỉnh Long An mạnh dạn đăng cai 2 giải quần vợt Trẻ và Vô địch quốc gia năm nay.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Long An Nguyễn Hoàng Công cho biết: “Đây thật sự là một vinh dự cho tỉnh Long An khi lần đầu tiên được tổ chức giải đẳng cấp quốc gia. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng, chúng tôi tổ chức giải trên sân nhà nhưng lại không có đội Long An tham dự là sự thật đáng buồn. Thế nhưng, từ việc tổ chức này, nó sẽ là tiền đề để cho Long An phát triển quần vợt đỉnh cao trong tương lai. Trước mắt, chúng tôi sẽ đầu tư gầy dựng tuyến trẻ bằng cách mở ra các tuyến năng khiếu. Từ đó, chúng tôi sẽ kêu gọi xã hội hoá để đầu tư phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai”.

Trong buổi gặp gỡ báo chí công bố vào hôm nay, BTC cho biết giải Vô địch trẻ toàn quốc – Cúp Nam Long 2023 (VTF Junior Tour 2) sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20-10 tại Cụm sân quần vợt khu đô thị Waterpoint Nam Long tại Bến Lức. Giải có sự tham dự của 250 tay vợt đến từ 18 đơn vị trong cả nước. Đáng tiếc, CLB có công tác đào tạo trẻ tốt trong thời gian gần đây Hải Đăng Tây Ninh đã không gởi quân tham dự.

Sau đó từ ngày 22 đến 29-10, Giải quần vợt vô địch quốc gia dành cho các tay vợt hàng đầu trong nước sẽ tiếp tục diễn ra tại đây. Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhiều khả năng tay vợt số 1 Việt Nam đang thuộc biên chế CLB Hải Đăng Tây Ninh Lý Hoàng Nam sẽ vắng mặt do bận thi đấu giải quốc tế. Bên cạnh đó, tay vợt Việt Kiều Thái Sơn Kwiatkowski cũng không về thi đấu cho đội TPHCM.