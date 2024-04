Liverpool sẽ mất tất cả khi quá lãng phí cơ hội ở giai đoạn này

Sau khi không thể đánh bại Man United ở Premier League mùa này mặc dù có 62 cú sút trong cả hai trận đấu, Liverpool tụt lại sau Arsenal và mới nhất, họ không thể ghi bàn dù tung đến 19 cú sút, gần gấp đôi so với Atalanta ở Europa League trong trận thua vuốt mặt không kịp 0-3. Có vẻ như mọi thứ đã và đang vuột khỏi tay Jurgen Klopp và các học trò.

Hãy tập trung vào cuộc đua vô địch Premier League đang đến rất gần, Arsenal, Manchester City và Liverpool có rất ít khả năng xảy ra sai sót nếu có. Hai đội trước đã dễ dàng giành chiến thắng vào thứ Bảy, trong đó Man City ghi 4 bàn trong chiến thắng trước Crystal Palace từ 18 cú sút, còn Arsenal ghi 3 bàn sau 20 cú sút trong chiến thắng thoải mái trước Brighton.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật, Liverpool đã gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Đoàn quân của Jürgen Klopp đã đánh rơi 2 điểm trong trận hòa 2-2 trước Manchester United dù có tới 28 cú sút trên sân Old Trafford. Điều đó khiến họ mất ngôi đầu bảng Premier League, khi chỉ ghi được 2 bàn thắng dù có cơ hội ghi tổng cộng 3,67 bàn thắng dự kiến ​​(xG).

Đội khách đã có 15 cú sút không thành công trong hiệp một trước Man United. Nhưng giống như thất bại tại FA Cup trên cùng sân đấu chỉ ba tuần trước đó, Liverpool đã không thể hiện được sự thống trị của mình trên bảng tỷ số. Liverpool chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của sân, Dominik Szoboszlai đã không thể ghi bàn dù có hai cơ hội lớn trong hiệp một, khi thủ môn Andre Onana của Man United đã có một pha cứu thua xuất sắc ngay từ hiệp một.

Klopp nói sau trận hòa: “Được dẫn trước 1-0 tại Old Trafford và có chỉ số sút 15-0 là không thể tin được. Tôi ngay lập tức nói với chính tôi rằng có lẽ có điều gì đó xung quanh các pha dứt điểm, đó có thể là thủ môn xuất sắc nhưng bên cạnh đó chúng tôi lẽ ra và lẽ ra phải bình tĩnh hơn và rõ ràng hơn trong khoảnh khắc quyết định”.

Đây là lần thứ 3 ở mùa giải này Liverpool không thể đánh bại đối thủ quen thuộc dù chiếm ưu thế về số cú sút. Bằng cách nào đó, họ đã hòa tại Anfield vào tháng 12 mặc dù có 34 cú sút, nghĩa là họ chỉ ghi được 2 bàn sau 62 lần thực hiện trong cả hai trận đấu ở Premier League. Không đội nào có nhiều cú sút về khung thành một đối thủ hơn trong một mùa giải được ghi nhận ở Premier League (kể từ mùa giải 2003-04). Họ cũng bị cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức tại FA Cup tại Old Trafford vào tháng trước sau khi có 23 cú sút, trước khi để thua 4-3 trong hiệp phụ.

Bóng đá đôi khi có thể là một trò chơi rất kỳ lạ, khi bạn biết rằng cả ba giải đấu đó đều diễn ra trong một mùa giải mà Liverpool đang cạnh tranh chức vô địch còn Man United đang phải vật lộn để duy trì cuộc cạnh tranh cho suất dự Champions League. Trong khi đó, ở mùa giải trước, khi Liverpool không thể lọt vào top 4 và Man United đang có chiến dịch đầu tiên ấn tượng dưới thời Erik ten Hag, Liverpool đã giành chiến thắng trong cuộc đụng độ Premier League tại Anfield với tỷ số 7-0, ghi bàn chỉ sau 18 cú sút và chỉ số xG chỉ là 2,55.

Liệu đây chỉ là vấn đề của riêng các trận đấu với Manchester United?

Họ đến Old Trafford sau khi thắng hai trận trước đó – 2-1 trước Brighton và 3-1 trước Sheffield United. Đội bóng của Klopp đã có 30 cú sút vào lưới Brighton, trong đó Salah ghi bàn thắng quyết định với 1 trong 12 lần sút bóng. Klopp cho biết sau trận đấu rằng đội của ông đã chơi tốt cho đến khi họ tiến gần đến khung thành khi họ “hơi vội vàng”. Họ có 29 cú sút khác trước Sheffield United, nhưng rồi cũng phải cần đến khoảng khắc thiên tài của Alexis Mac Allister bảo đảm chiến thắng.

Như vậy trong ba trận gần đây nhất, Liverpool đã ghi được 7 bàn thắng từ tổng số 87 cú sút, với tỷ lệ chuyển đổi là 8%. Trong khi đó, tỷ lệ chuyển đổi trung bình của họ trong 31 trận đấu ở Premier League mùa này là 11,5%. Như vậy, tình hình có vẻ không ổn chỉ trong thời gian gần đây, vốn mang nhiều ý nghĩa. Quan trọng hơn, các đối thủ của họ lại có tỷ lệ tận dụng cơ hội tốt hơn lần lượt là Man City (12,7%) và Arsenal (14,5%). Quả thực, trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ Manchester United (10,2%) và Brighton (11,0%) có tỷ lệ chuyển đổi kém hơn đoàn quân của Klopp.

Liverpool vẫn là đội ghi nhiều bàn thứ hai giải đấu với 72 bàn sau 31 trận, chỉ sau đội đầu bảng Arsenal (75). Đoàn quân của Klopp đã thực hiện tổng cộng 629 cú sút (bao gồm cả những cú sút bị cản phá), nhiều hơn 70 lần so với đội nhiều nhất tiếp theo (Man City – 559) và nhiều hơn 112 lần so với Arsenal (517). Vậy nhưng, Liverpool chỉ ghi nhiều hơn Newcastle United 7 bàn dù đã thực hiện nhiều hơn 197 cú sút so với Chích chòe.

Các con số không biết nói dối. Tính hiệu quả cần được phát huy ở giai đoạn này của mùa giải, nhưng Liverpool lại không có nó. Nhìn lại 8 mùa giải Premier League trước đây của Klopp khi dẫn dắt CLB vùng Merseyside, lại càng thấy rõ hơn. Sau 31 trận mùa này, Liverpool đang thực hiện trung bình 20,3 cú sút mỗi trận, nhiều nhất trong một mùa giải tính đến thời điểm hiện tại dưới thời Klopp. Họ đang trên đường đánh bại tổng số cú sút cao nhất trước đó của họ trong một mùa được thực hiện vào năm 2021-22 (729 – trung bình 19,2 cú sút mỗi trận) khi họ vượt qua Manchester City trong cuộc đua danh hiệu. Mặc dù vậy, do số lượng cú sút họ thực hiện, đoàn quân của Klopp vẫn có mục tiêu ghi 88 bàn mùa này, nhưng như vậy cũng là ít hơn 6 so với mùa vô địch 2021-22 (94 bàn).

Trong 7 trận Liverpool gặp Man City, Arsenal, Tottenham và Man United, họ không thắng trận nào (hòa 5), chỉ ghi 2 bàn từ 27 cú sút vào lưới Man City (tỷ lệ chuyển đổi 7,4%), 2 bàn từ 23 cú sút vào lưới Arsenal (8,7%) , 1 bàn từ 12 cú sút vào lưới Tottenham (8,3%) và 2 bàn từ 62 cú sút vào lưới Man United (3,2%), tất cả đều thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của họ. Và hai trong số bảy bàn thắng của họ trong những trận đấu đó là những quả phạt đền.

Tất nhiên, việc ghi bàn vào lưới những đội mạnh hơn sẽ khó hơn, nhưng việc Liverpool gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở những trận đấu lớn này đã khiến họ mất rất nhiều điểm.

Như Klopp đã nói sau trận hòa Man United: “Những chàng trai đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngày hôm nay chính là những chàng trai đã mang về cho chúng tôi 71 điểm”. Liverpool vẫn còn nhiều cơ hội trong cuộc đua danh hiệu, nhưng hiện tại có rất ít chỗ cho sai sót. Liverpool không nhất thiết phải ghi bàn từ mọi cơ hội, nhưng họ phải đảm bảo tìm ra cách ghi đủ bàn. Họ đã làm điều đó trong phần lớn thời gian của chiến dịch và sự trở lại của Jota, người có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất đội, có thể chính là động lực mà họ cần.

HỒ VIỆT