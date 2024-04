Liên đoàn boxing Việt Nam ra quy định chặt chẽ đối với VĐV dự giải chuyên nghiệp

Boxing Việt Nam vừa có thông báo về việc quản lý VĐV tham dự các giải chuyên nghiệp. Ảnh: WBA

Ngày 24-4 vừa qua, văn bản của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã gởi tới các đơn vị trong cả nước về việc huấn luyện viên, trọng tài, võ sỹ tham dự các giải thi đấu boxing chuyên nghiệp không do Liên đoàn tổ chức.

Một trong những nội dung của văn bản ghi cụ thể “...hiện nay một số công ty, đơn vị đang lợi dụng việc Liên đoàn quyền Anh Việt Nam chưa ban hành Quy chế quản lý hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp tại Việt Nam, đã tổ chức nhiều sự kiện, giải đấu, trận đấu với danh nghĩa thi đấu phong trào, không phối hợp và thông qua Liên đoàn quyền Anh Việt Nam. Đặc biệt, cho phép võ sỹ 16 tuổi được thi đấu chuyên nghiệp, mỗi trận đấu từ 4 hiệp tới 8 hiệp, không tương xứng trình độ chuyên môn, độ tuổi với các võ sỹ có rất nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh tới từ các nước có phong trào quyền Anh chuyên nghiệp mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan... qua đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của võ sỹ.

Để công tác quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động môn quyền Anh tại Việt Nam ngày càng chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm an toàn cao cho các võ sỹ. Liên đoàn quyền Anh Việt Nam trân trọng kính đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc xem xét và không cho phép các HLV, trọng tài, VĐV của đơn vị tham dự các giải, trận đấu, sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp (thi đấu mỗi trận trên 3 hiệp) theo Luật của các tổ chức, Hiệp hội, Liên đoàn quyền Anh quốc tế như WBO, WBA, WBC, IBF... không do Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tổ chức hoạt phối hợp tổ chức. Nếu các HLV, trọng tài, VĐV tham dự các sự kiện trên, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ không cho phép tham dự các giải boxing trong hệ thống quốc gia do Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tổ chức...”.

Hiện tại, văn bản trên đã gởi tới các đơn vị boxing trong cả nước để nắm bắt cụ thể nội dung. Hiện ở Việt Nam, một số đơn vị đang tham gia việc môi giới tổ chức các trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp và tập trung nhiều tại TPHCM.

MINH CHIẾN