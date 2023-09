Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải HLV tuyển nữ Jorge Vilda

Cổ phiếu của Man.United giảm kỷ lục do báo cáo gia đình Glazer đã hủy bỏ kế hoạch để bán CLB. Định giá của đội chủ sân Old Trafford trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã giảm hơn 500 triệu bảng Anh (628 triệu USD) vào thứ Ba - mức giảm giá trị hàng ngày lớn nhất kể từ khi được niêm yết vào năm 2012.