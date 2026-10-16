Lịch thi đấu vòng 3 giải hạng Nhất 2026-2027

Vòng 3 giải hạng Nhất 2026-2027 diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18-10 với cuộc so tài đáng chú ý trên sân PVF.

Đó là cuộc so tài giữa hai người quen Công an Nhân dân và Hưng Yên. Đây là hai đội vốn cùng xuất phát từ "lò" PVF, sang mùa giải 2026-2027 lần lượt đổi tên cũng như điều chỉnh ở khu kỹ thuật.

Điều thú vị là khu kỹ thuật của họ đều do những cựu HLV CLB Bình Định dẫn dắt, đó là Bùi Đoàn Quang Huy ở Hưng Yên và Nguyễn Đức Thắng tại Công an Nhân Dân. Cả hai đều là ứng viên tranh suất thăng hạng mùa này mà hiện tại Hưng Yên đang dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Tân binh Thái Nguyên cũng đang là hiện tượng thú vị khi bất ngờ thắng 2 trận từ đầu mùa. Vòng 3 sẽ về sân nhà tiếp Huế, cơ hội giành thêm 3 điểm rộng mở với thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Top chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất 2026-2027. Đồ họa: VPF

QUỐC CƯỜNG