Lewandowski mong chờ được nhận “món quà” lớn cuối sự nghiệp

Robert Lewandowski tin rằng anh xứng đáng được trao giải thưởng Quả bóng Vàng 2020.

Chân sút người Ba Lan từng giành ưu thế tuyệt đối trước cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá vào năm 2020 - ghi 55 bàn thắng trên mọi đấu trường giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga, Cúp nước Đức và đặc biệt Champions League mùa giải 2019-20. Trong đó, anh ghi 15 bàn ở Champions League. Nhưng lễ trao Quả bóng Vàng 2020 đã bị hủy bỏ, lần đầu tiên xảy ra điều đáng tiếc này kể từ khi giải thưởng bắt đầu được trao vào năm 1956. Khi đó, Ban tổ chức là tạp chí France Football cho rằng sẽ không công bằng khi mọi giải đấu và các cầu thủ đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Lewandowski sau đó được vinh danh The Best FIFA năm 2020 và 2021. Tạp chí France Football thậm chí còn tạo ra giải thưởng “Tiền đạo của năm” lần đầu tiên vào năm 2021 để trao cho Lewandowski, như một sự an ủi khi anh chỉ về sau Lionel Messi trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2021. Nhưng rõ ràng, việc Lewandowski mất cơ hội giành Quả bóng Vàng đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp, là điều cay đắng nhất mà ngôi sao 35 tuổi người Ba Lan từng phải trải qua.

Tiền đạo kỳ cựu đang khoác áo Barca vẫn chưa từ bỏ việc nhận giải thưởng trong tương lai, qua chia sẻ với Bild: “Tất nhiên tôi muốn nhận Quả bóng Vàng vào một ngày nào đó. Tôi có cảm giác rằng sẽ đến lượt tôi vào năm 2020 hoặc 2021. Có tin đồn về một giải thưởng hồi tưởng cho năm 2020. Đó là một năm phi thường đối với tôi, đó là cấp độ cao nhất của tôi và CLB của tôi đã giành được mọi thứ. Nếu bốn năm sau tôi nhận được Quả bóng vàng 2020, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, sẽ là một vinh dự lớn khi nhận giải thưởng!”.

Lewandowski chia tay Bayern vào mùa hè 2022, gia nhập Barca và ngay lập tức có mùa giải đầu tiên xuất sắc ở Tây Ban Nha khi các bàn thắng của anh đưa CLB Catalan đến chức vô địch La Liga 2022-23. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu này sẽ kết thúc mùa giải hiện tại mà không có được danh hiệu lớn nào. Được biết, là một phần trong nỗ lực kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao, Lewandowski quyết tâm ở lại Barca và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong ít nhất một năm nữa.

THANH TUẤN