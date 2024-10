Cầu thủ Barcelona đồng loạt sa thải HLV cá nhân

HLV Hansi Flick ngay lập tức tập trung vào việc cải thiện thể chất cho các cầu thủ Barcelona.

Trước đây, các cầu thủ Barca thường dựa vào các chuyên gia vật lý trị liệu cá nhân và HLV thể chất, bất kể ai là HLV trưởng của đội. Tuy nhiên, các cầu thủ Barca lúc này đã cảm nhận rõ sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Hansi Flick. Trên thực tế, cường độ của các buổi tập thể chất tại Barca đã tăng lên rất nhiều, đến nỗi nhiều cầu thủ không còn cảm thấy cần đến bác sĩ vật lý trị liệu, hoặc HLV cá nhân tại nhà. Một số đã chọn cách chia tay hoàn toàn với HLV cá nhân vì tin rằng động lực và sự hỗ trợ mà Flick cung cấp trong các buổi tập là quá đủ để đáp ứng nhu cầu thể chất.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất khi nhà cầm quân người Đức đến là sự tập trung của ông vào việc chuẩn bị thể chất. Không giống như phong cách huấn luyện trước đây, liên quan đến việc triển khai chuyền bóng ngang, HLV Flick đã đưa ra một cách tiếp cận trực tiếp hơn với bóng đá. Sự thay đổi chiến thuật này nhấn mạnh vào thể lực của các cầu thủ, điều mà Flick tin là rất quan trọng đối với thành công của đội.

Theo tiết lộ, trước khi được bổ nhiệm Flick thay thế Xavi, cả Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc thể thao Deco đều nhận ra rằng sự chuẩn bị thể chất của đội còn thiếu sót. Để giải quyết vấn đề này, họ đã đưa Julio Tous, một chuyên gia được kính trọng về huấn luyện thể chất, vào để giám sát quá trình rèn luyện thể chất của các cầu thủ. Do đó, chế độ tập luyện hiện bao gồm các bài tập cường độ cao, cả trên sân và trong phòng tập.

Gần đây nhất, Lamine Yamal là người đã xác nhận về sự thay đổi này dưới thời HLV Flick, tin rằng nền tảng thể chất tốt là một phần trong lý do giúp đội chỉ thua 1 trận trên mọi đấu trường mùa giải mới - bao gồm thắng 8 sau 9 vòng đấu để dẫn đầu La Liga. Ngôi sao 17 tuổi chia sẻ: “Flick mang đến cho chúng tôi sự tự do trong cách chơi bóng và điều đó khiến chúng tôi rất vui. Điều quan trọng khác là về mặt thể chất, khi bạn hồi phục nhanh chóng thì đôi chân của bạn cũng sẽ phục hồi tốt hơn. Phải thừa nhận rằng đội bóng hiện có nền tảng thể lực tốt hơn so với năm ngoái”.

THANH TUẤN