Gavi trở lại đầy cảm xúc sau 11 tháng vắng mặt vì chấn thương

Gavi xúc động khi nhận được sự chào đón trong lần trở lại sau 11 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Gavi đã không chơi kể từ khi bị đứt dây chằng chéo trước khi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 11 năm ngoái. Cầu thủ 20 tuổi này vào sân từ băng ghế dự bị trong 10 phút cuối trước Sevilla tại sân Olympic, anh thay thế người bạn thân Pedri, thậm chí được đeo băng đội trưởng trong sự hoan nghênh nồng nhiệt từ những người hâm mộ Barca. “Tôi rất vui vì kết quả này và đặc biệt là Gavi”, HLV Flick cho biết trong một cuộc họp báo. “Thật tuyệt vời khi bạn thấy bầu không khí trên sân vận động và người hâm mộ. Tôi đã nổi da gà, không thể tin được, và tôi rất thích điều này!”.

Mọi nghi ngờ về việc liệu phong cách thi đấu dữ dội quen thuộc của Gavi có bị ảnh hưởng bởi chấn thương hay không đã nhanh chóng tan biến, khi tiền vệ người Tây Ban Nha ngay lập tức lao vào các cuộc tranh chấp. “Cường độ mà cậu ấy thể hiện trong trận đấu khi vào sân là tốt”, HLV Flick nói thêm. “Nhưng điều đó là bình thường, đó là cách cậu ấy chơi. Đôi khi bình tĩnh hơn cũng được, nhưng đó không phải là phong cách chơi của cậu ấy”.

Gavi vẫn thể hiện cách chơi bóng mạnh mẽ từng giúp anh nhanh chóng trở thành trụ cột của Barcelona.

Gavi cho biết anh rất vui khi được trở lại, cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ, và cho biết thời gian nghỉ dài đã giúp anh trân trọng sự may mắn của mình: “Tôi đã mơ về điều này trong nhiều tháng và tôi biết ơn các đồng đội đã giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Điều khó khăn nhất là không được chơi, phải đứng ngoài quan sát. Tôi nhớ việc chơi bóng đá nhất, đây là cuộc sống của tôi, đó là điều tôi luôn làm... Thật bực bội, thật khó khăn! Tôi cảm thấy may mắn khi được trở lại. Khi tất cả người hâm mộ và đồng đội thích bạn và dành cho bạn sự chào đón như vậy, bạn cảm thấy rất may mắn. Bạn phải tận hưởng từng khoảnh khắc và trân trọng những gì mình đang có”.

Cũng như Gavi, Fermin Lopez cũng đã trở lại sau chấn thương trong trận đấu với Sevilla, trong khi Frenkie de Jong và Dani Olmo đều đủ sức khỏe để được đưa vào danh sách dự bị. HLV Flick khẳng định tất cả họ sẽ sẵn sàng nếu cần trong trận đấu với Bayern Munich vào thứ Tư tại Chamions League, và trận Siêu kinh điển lượt đi La Liga trên sân Real Madrid vào thứ Bảy.

“Họ đã sẵn sàng, họ sẽ sẵn sàng”, Flick nói. “Đây là dành cho tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Getafe, Bayern Munich, Real Madrid... không quan trọng. Đội sẽ cống hiến 100% trong mọi trận đấu, mọi phút, họ sẽ sẵn sàng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng Frenkie sẽ ra sân ngay từ đầu trước Sevilla, nhưng cậu ấy cảm thấy hơi khó chịu vào thứ Sáu nên chúng tôi đã quyết định hôm qua rằng cậu ấy chỉ tập luyện riêng, hôm nay đã tốt hơn nhiều nhưng việc ra sân ngay từ đầu không phải là một lựa chọn”.

THANH TUẤN