Leipzig “hưởng lợi” từ CAN 2024

Dù cùng bị mất người vì CAN 2024 nhưng Leipzig có vẻ như sẽ được hưởng lợi vì ít thiệt hại hơn so với những đối thủ phải gặp trong thời gian giải đấu châu Phi diễn ra ở Bờ Biển Ngà

HLV Marco Rose không có Amadou Haidara trong tháng Giêng

Trong tháng Giêng 2024, có tới 2 giải giải đấu lớn cấp châu lục diễn ra; đó là CAN 2024 ở Bờ Biển Ngà và Asian Cup ở Qatar. Tổng số cầu thủ Bundesliga góp mặt ở hai giải đấu này là 33 người. Trong số này, Leipzig chỉ có 2 cầu thủ là Amadou Haidara chơi cho Mali và Ilaix Moriba khoác áo Guinea.

Cả hai tiền vệ Haidara và Moriba đều không phải là trụ cột quan trọng của HLV Marco Rose. Haidara chỉ mới 8 lần đá chính mùa này, trong khi Moriba vẫn chưa được ra sân phút nào. HLV Rose dự định để tiền vệ Guinea rời đội trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Nói như thế để thấy, Leipzig không bị tác động bởi CAN và Asian Cup.

Trong thời gian CAN 2024 và Asian Cup 2024 diễn ra, Leipzig có 5 trận ở Bundesliga; lần lượt gặp Frankfurt, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Union Berlin và Augsburg. Nếu như Union Berlin và Augsburg không phải đối thủ mạnh thì 3 trận đầu tiên đều đáng gờm. Nhưng cả 3 đối thủ đó đều chịu thiệt hại nặng vì CAN do mất những tiền đạo số một của đội. Frankfurt mất Omar Marmoush đã có 7 bàn thắng cho đội. Leverkusen mất Victor Boniface 10 bàn và Stuttgart vắng chủ nhân 17 bàn thắng, Serhou Guirassy, người đứng thứ nhì trong danh sách Vua phá lưới.

Giám đốc thể thao Rouven Schroder cho biết Leipzig có sự chuẩn bị khá kỹ cho tình huống thiếu người trong tháng Giêng 2024. Vị trí tiền vệ phòng ngự của Haidara có ít nhất hai sự thay thế là Kevin Kampl và Nicolas Seiwald. Trong trường hợp khẩn cấp nếu như cả Kampl và Seiwald không thể ra sân thì hậu vệ cánh phải Benjamin Henrichs có thể được kéo vào chơi cặp tiền vệ phòng ngự với Xaver Schlager.

Ngoài ra, HLV Rose còn đón nhận hai sự trở lại sau chấn thương là Willi Orban (gối) và Dani Olmo (vai). Vai trò của hai cầu thủ này là khá quan trọng với Leipzig từ trước tới nay. Orban là đội trưởng, còn Olmo là tiền vệ cánh đã có 2 bàn và 1 pha kiến tạo sau 5 trận đầu mùa trước khi phải nghỉ vì chấn thương.

HOÀNG HƯNG