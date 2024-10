Lâm Thị Kim Ngân đi solo lập cú đúp vàng về cho đội An Giang

Lâm Thị Kim Ngân một mình lao về đích

Nội dung xuất phát đồng hàng nữ chạy 7 vòng quanh khu vực thành phố Hoà Bình với tổng lộ trình 96 km. Có tổng cộng 35 tay đua của 7 đội đua trong nước tham dự.

Xét về thực lực hiện tại, cuộc tranh chấp sẽ diễn ra giữa 4 đội: TPHCM, Bình Dương, An Giang và Đồng Tháp. Tuy nhiên, do lộ trình có một con dốc dài ở mỗi vòng nên hai đội Bình Dương và An Giang có quân đi đèo tốt được đánh giá cao nhất. Bởi An Giang có Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Bình Dương có 2 mũi đánh Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh là những “Nữ hoàng leo núi” của xe đạp Việt Nam.

Các tay đua tranh chấp khá quyết liệt

Rõ ràng ngày hôm nay, HLV Ngô Quốc Tiến đã quá hay trong đấu pháp của mình dành cho các học trò. Sau hơn 3 vòng đua, một tốp gồm khoảng 14 tay đua thoát đi, trong đó 4 đội mạnh nêu trên đều “đồng quân” mỗi đội có 2 tay đua trên tốp đầu. Tuy nhiên, An Giang đang có lợi thế khi có tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thi mạnh về đường dốc lẫn nước rút ở tốp đầu. Cô sẽ nhỉnh hơn đối thủ trực tiếp Đinh Thị Như Quỳnh của Bình Dương khi về đích.

Bên cạnh đó, HLV Ngô Quốc Tiến đã chấp nhận cho quân cờ chủ lực Nguyễn Thị Thu Mai đã ở lại phía sau ghìm chân tay đua chủ lực của Bình Dương Bùi Thị Quỳnh. Vì xét toàn diện, nếu để Bùi Thị Quỳnh dính ở tốp trên, nhiều khả năng cô gái Bình Dương sẽ rút thắng mọi đối thủ. Bởi Bùi Thị Quỳnh đang là tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay (không kể Nguyễn Thị Thật ra nước ngoài thi đấu). Cô vừa đoạt cả 2 HCV về nước rút cá nhân lẫn bộ đôi trong những ngày qua là một minh chứng. Hy sinh Nguyễn Thị Thu Mai mà “triệt” được Bùi Thị Quỳnh, đó là nước cờ chiến thắng đầu tiên của đội An Giang.

Ở hai vòng đấu cuối, diễn biến đường đua trở nên hấp dẫn khi tốp đầu còn 12 tay đua thay phiên nhau tấn công. Ở đoạn đường dốc gần cuối, Nguyễn Thị Thi (An Giang), Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương), Cà Thị Thơm (Quân đội), Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp) bứt phá thành công tạo khoảng cách nhỏ so với các tay đua trong nhóm.

Thật bất ngờ từ phía sau, tay đua Lâm Thị Kim Ngân (An Giang) đã cùng Nguyễn Thị Yến Nhi (TPHCM) lao như 2 mũi tên đuổi kịp 4 tay đua đi đầu, thậm chí còn vượt mặt với khoảng cách 40-50 giây. Chưa dừng ở đó, Lâm Thị Kim Ngân tận dụng con dốc ở một cây cầu đã “giũ” luôn Nguyễn Thị Yến Nhi, một mình đi về đích giành chiếc HCV về cho đội An Giang. Khoảng 2 phút 53 giây sau, Nguyễn Thị Yến Nhi mới về đích giành HCB, trong khi Nguyễn Thị Thi rút thắng tốp sau về sau đó 4 phút 9 giây giành HCĐ.

Lâm Thị Kim Ngân (phải) và Nguyễn Thị Thu Mai mang HCV về cho An Giang

Nhờ sự xuất sắc của Lâm Thị Kim Ngân về nhất có khoảng cách, đội An Giang lấy luôn chiếc HCV đồng đội, xếp trên TPHCM và Bình Dương. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các học trò của HLV Ngô Quốc Tiến. Bởi chiến thuật chạy của họ biến hoá khôn lường khiến các đối thủ khó kịp trở tay.

Nhờ 2 HCV ngày hôm nay, đội An Giang đã có 6 HCV vượt qua lại TPHCM (5HCV) giành ngôi vị nhất toàn đoàn. Ngày mai 20-10, giải sẽ kết thúc với nội dung thi đấu cuối chạy xuất phát đồng hàng nam chạy 140 km.

KIM MINH