Kiện tướng quốc gia Lê Duy Sỏi khẳng định vị thế tại Cúp CLB Ngôi Sao Gia Định mùa 2

Võ sĩ Lê Duy Sỏi (thứ 2 từ phải sang) giành chiến thắng tại giải

Hội thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024", giải Cúp CLB quyền Anh, Kickboxing Ngôi Sao Gia Định quận Bình Thạnh mở rộng mùa 2 đã khởi tranh tại sân vận động Gia Định. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 40 võ sĩ đến từ các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Nai, An Giang Bình Thuận... Các võ sĩ tranh tài cho các giải thưởng gồm 38 kỷ niệm chương và 2 cúp vinh danh.

Giải đấu diễn ra các trận tranh tài ở 7 hạng cân quyền Anh, 4 hạng cân Kickboxing đấu loại trực tiếp và trao giải ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đáng chú ý, màn so tài giữa Kiện tướng quốc gia Lê Duy Sỏi (CLB Ngôi Sao Gia Định) và Nguyễn Hoàng Quốc Huy (CLB Hoàng Anh) diễn ra vô cùng gay cấn. Vào trận, Duy Sỏi liên tục tấn công bằng những cú đấm "nặng như búa tạ". Ưu thế thuộc về đại diện của CLB Ngôi sao Gia Định khi liên tục ra đòn bằng cả hai tay, tưởng chừng có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú đấm chính xác. Ngoài ra, màn so tài giữa các võ sĩ nhí Nguyễn Quốc An (HCĐ giải Boxing Trẻ Toàn Quốc 2023) và Hoàng Long Vũ (CLB Võ Thuật Tổng Hợp Ngọc Hổ PF.MMA) cũng nhận được nhiều sự cổ vũ của người hâm mộ.

Duy Sỏi (đỏ) áp đảo đối thủ trên sàn đấu

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay tiếp tục mở rộng cho các võ sĩ ở nhiều tỉnh, thành đăng ký tham gia, là sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp góp phần nâng tầm chuyên môn của các võ sĩ. Dự kiến ở những mùa tiếp theo, giải đấu sẽ được mở rộng đến quốc tế, các võ sĩ nước ngoài cũng có thể tham gia, tạo cơ hội giao lưu thể thao, văn hóa.

Cúp CLB Ngôi sao Gia Định quận Bình Thạnh mở rộng mùa 2 diễn ra thành công sau 2 đêm tranh tài

NGUYỄN ANH