Khởi tranh giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024

Chiều ngày 26-10-2024, tại Sân vận động thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, diễn ra Lễ Khai mạc Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024, giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp Liên đoàn Bóng đá tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức.

Ông Vũ Đức Thành, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương chào mừng các đội tham dự giải

Đến dự Lễ Khai mạc có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; ông Vũ Đức Thành - Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương - Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương - đồng Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An; ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Dĩ An; bà Trần Hồng Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo; ông Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương;…

Tham dự Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 có 12 đội Bóng đá đại diện của 09 huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công An tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh. Bảng A và chung kết thi đấu tại Sân vận động thành phố Dĩ An; bảng B và Vòng tứ kết, bán kết thi đấu tại sân Bóng đá Trung tâm Thành phố mới Bình Dương; bảng C thi đấu tại Sân Bóng đá huyện Phú Giáo.

Tham dự giải năm nay có 12 đội , thi đấu trên sân vận động thành phố Dĩ An

Lễ Khai mạc được diễn ra sôi nổi với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các địa phương, đơn vị và toàn thể 12 đội bóng. Ngay sau Lễ Khai mạc, đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại bảng A, giữa đội thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, kết quả hoà 4-4. Trước đó, cũng trên Sân vận động thành phố Dĩ An đã diễn ra trận thi đấu đầu tiên của giải giữa đội Công an tỉnh và thành phố Tân Uyên vào lúc 13 giờ 15 phút, kết quả Công an tỉnh thắng thành phố Tân Uyên với tỉ số 7-2.

Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương được định hướng trở thành Giải đấu thường niên dành cho các đội đại diện các huyện, thành phố; các Sở, ban ngành của tỉnh và ngày càng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng. Thông qua giải, các đội có thêm sân chơi cuối tuần thiết thực và ý nghĩa, là dịp để các địa phương, các ngành giao lưu, gắn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần phát triển thể thao phong trào nói chung và là sân chơi ý nghĩa dành cho những người yêu bóng đá trên địa bàn.

Những hình ảnh tại lễ khai mạc:

Ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương cùng đại diện Ban tổ chức, nhà tài trợ chào mừng và tặng cờ lưu niệm đến các đội dự giải

