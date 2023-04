Khởi tranh giải golf Báo chí và Doanh nhân

Với sự đầu tư quy mô và bài bản cùng sự hỗ trợ về sân, luật và khâu tổ chức của sân Tân Sơn Nhất, giải đấu mang đến một sân chơi bổ ích, phấn khởi cho các golf thủ trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Nhân dịp này, CLB golf Báo chí và Doanh nhân cũng được ra mắt, mang mục đích kết nối các golf thủ trong lĩnh vực báo chí với đại diện các doanh nghiệp có cùng đam mê bộ môn thể thao này.

Sau thời gian tranh tài, các tuyển thủ ngoài việc có cơ hội cọ xát và trao đổi kinh nghiệm trong thi đấu, cùng nhau rèn luyện thể thao, đồng thời tạo nên cơ hội giao thương các doanh nghiệp với nhau, giao lưu và hợp tác phát triển trên tinh thần thể thao vì sức khỏe trong cộng đồng.

Giải đấu lần này bao gồm cơ cấu giải thưởng hấp dẫn: hạng nhất, nhì, ba ở các bảng; Best Gross; Best Net; giải kỹ thuật (Longest Drive nam/nữ, Nearpin nam/nữ)và giải Hole in One.