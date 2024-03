Khởi đầu tuyệt vời của Igor Tudor

Pha đánh đầu ghi bàn của Marusic ở phút bù giờ giúp Lazio đánh bại Juventus

HLV Max Allegri thể hiện sự bối rối trong chuyến làm khách Lazio khi xếp đội hình 4-3-3 thay vì 3-5-2 quen thuộc. Không có trung phong Dusan Vlahovic vì chấn thương khiến hàng công Juventus gần như vô lực. Moise Keane, Federico Chiesa nỗ lực dứt điểm với những cú đánh đầu cận thành hay ra sân ngay sát vạch 16m50 không tạo ra được sự nguy hiểm nào cho khung thành chủ nhà.

Ngược lại, ông Igor Tudor giữ đúng kế hoạch xếp đội hình 3-4-2-1 ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Lazio thay cho 4-3-3 của người tiền nhiệm Maurizio Sarri. Ông Tudor cất đội trưởng Ciro Immobile trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Valentin Castellanos bởi tiền đạo Argentina vừa có cú đúp ở trận thắng Frosinone.

Tiền vệ Nhật Bản Kamada được trọng dụng cũng nhận lời khen ngợi vì tốc độ, khả năng chuyền bóng và di chuyển liên tục đã giúp cho tuyến giữa Lazio kiểm soát bóng khá ổn. Nhà cầm quân người Croatia tiết lộ đã phải giải thích rất kỹ cho Marusic hiểu rằng anh không phải là một hậu vệ biên mà là tiền vệ biên với mục tiêu giúp anh tự tin tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn.

Nhìn chung, thế trận Lazio – Juventus khá cân bằng trong toàn bộ thời gian trận đấu. So với ông Tudor có vẻ tự tin với sự thay đổi của mình ngay trong lần đầu tiên thì ông Allegri lại loay hoay đổi về lại 5-3-2 từ đầu hiệp 2. Chính sự tự tin của ông Tudor giúp cầu thủ chủ nhà thi đấu cũng tự tin hẳn ra so với những trận trước đó. Trong lúc Lazio duy trì được sự hăng say ở những phút cuối trận thì Juventus có vẻ đuối sức. Chính vì thế, đường chuyền của Guendouzi vào khe giữa hai trung vệ đội khách đã được Marusic bật cao hơn Nikola Sekulov để đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu.

Ông Tudor quá vui sau chiến thắng ở trận đầu tiên dẫn dắt Lazio: “Một sự khởi đầu mà tôi mong đợi. Tôi không tin vào sự may mắn mà tin vào nỗ lực làm việc. Trận thắng này là kết quả suốt một tuần chúng tôi đã tập luyện tích cực trong nỗ lực làm mới đội hình cũng như sơ đồ chiến thuật”. Chiến thắng này giúp Lazio nhảy từ vị trí thứ 9 lên thứ 7 và chỉ còn cách nhóm dự Europa League 4 điểm.

Thử thách tiếp theo của ông Tudor là Lazio sẽ tiếp tục gặp Juventus vào ngày 3-4 tới ở lượt đi bán kết Cúp Quốc gia Italia. Vào cuối tuần tới, Lazio sẽ chơi trận derby thủ đô với Roma mà họ giữ tư cách đội khách ở trận đấu này. Roma cũng là đối thủ mà Lazio đang cố đuổi bắt trong nỗ lực tìm kiếm suất dự cúp châu Âu mùa giải kế tiếp bởi hiện tại Roma đang đứng thứ 5 và hơn Lazio 5 điểm.

HOÀNG HƯNG