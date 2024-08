Khi Cristiano Ronaldo trở thành YouTuber

Cristiano Ronaldo đang mời hơn nửa tỷ người theo dõi anh trên Instagram tham gia kênh YouTube mới.

Trong những ngày đầu hoạt động, kênh YouTube của Ronaldo đã phát hành hơn một chục video phác thảo nhiều xu hướng nội dung khác nhau. Có những chương trình gốc (như This or That, thể hiện sở thích của Ronaldo trong nhiều chủ đề khác nhau), video cặp đôi có sự góp mặt của bạn đời của Ronaldo là Georgina, và những thử thách giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và con trai anh… Kênh này cũng cung cấp một số video ngắn. Trong một video, Ronaldo thảo luận về tên kênh của mình, anh phát âm giống như “Bạn là Ronaldo”.

Kể từ khi nổi lên trên sân bóng gần 2 thập niên trước, Ronaldo đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội lớn. Đáng chú ý nhất, anh là cá nhân được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, nơi tài khoản chính thức đã đạt đến 636 triệu người theo dõi. Dù ở tuổi 39 và đã chia tay bóng đá châu Âu từ lâu để sang chơi bóng tại Saudi Arabia, nhưng sức hút đối với kỷ lục gia ghi bàn của bóng đá thế giới vẫn cực lớn. Mặc dù kênh UR Cristiano chỉ mới hoạt động được một ngày, đã có hơn 7 triệu người đăng ký.

Dù ở tuổi 39 và sang chơi bóng tại Saudi Arabia nhưng sức hút đối với Ronaldo vẫn cực lớn.

“Tôi rất vui khi biến dự án này thành hiện thực”, Ronaldo cho biết trong một tuyên bố. “Tôi đã nghĩ đến dự án này từ lâu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội biến nó thành hiện thực. Tôi luôn thích có mối quan hệ bền chặt như vậy với người hâm mộ trên mạng xã hội và kênh YouTube của tôi sẽ cung cấp cho tôi một nền tảng lớn hơn để làm như vậy, và họ sẽ tìm hiểu thêm về tôi, gia đình tôi và quan điểm của tôi về nhiều chủ đề khác nhau. Tôi cũng mong muốn được chia sẻ các cuộc trò chuyện với khách mời mà chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên!”.

Đối với Ronaldo, một kênh YouTube hoạt động cũng có thể đóng vai trò là con đường dẫn đến sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Các ngôi sao thể thao như Kevin Durant, LeBron James và Bryson DeChambeau đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube bằng cách kết hợp góc nhìn độc đáo của họ với các phương pháp có phương pháp lấy cảm hứng từ những người sáng tạo hàng đầu…

PHI SƠN