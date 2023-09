Juventus khó có cơ hội tăng cường tiền đạo

Juventus khởi đầu mùa giải mới với 4 điểm sau hai trận. Điều khiến HLV Max Allegri hài lòng nhất không phải là điểm số mà chính là Dusan Vlahovic và Federico Chiesa chơi rất tốt trên hàng tấn công. Tuy nhiên, HLV 57 tuổi vẫn muốn tìm kiếm những cầu thủ tấn công nữa để xây dựng phương án chiến thuật B và làm cầu thủ dự bị cho Vlahovic và Chiesa. Hai đích nhắm của ông Allegri là học trò cưng một thời Alvaro Morata và Domenico Berardi.

Thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 chỉ còn tính bằng giờ nhưng hai đối tác không tỏ ra mặn mà với lời đề nghị của Juventus. Morata không được HLV Diego Simone của Atletico Madrid thường xuyên xếp đá chính từ mùa giải trước cũng như chỉ mới 1 lần trong 3 trận đầu mùa này. Dù không được trọng dụng nhưng tiền đạo tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 3 bàn sau 3 lần ra sân. Ông Allegri rất muốn có Morata nhưng nghiệt nỗi là Atletico Madrid không muốn để tiền đạo này ra đi thêm một lần nữa bởi anh vẫn là cầu thủ dự bị quan trọng của HLV Simone.

Đích thứ hai là Berardi cũng khó lòng được Sassuolo đồng ý để ra đi trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Juventus liên tục đề cập về kế hoạch chuyển nhượng Berardi trong suốt mùa hè vừa qua nhưng không xúc tiến kế hoạch thương thảo khiến phía Sassuolo cho biết Berardi không rời đội trong mùa hè 2023. HLV trưởng Alessio Dionisi tin chắc sẽ không có bất ngờ phút chót cho vụ Berardi sang Juventus.

Như vậy, lực lượng tấn công của Juventus không có gì thay đổi so với mùa giải trước. Vlahovic đang có sự tiến bộ hơn so với mùa giải trước khi được bố trí đá cặp với Chiesa thay vì đá trung phong. Tuy nhiên, hai cầu thủ còn lại là Milik và nhất là Kean không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của HLV Allegri. Juventus từng kiếm bến đậu mới cho Kean trong mùa hè vừa qua nhưng bất thành. Kean vẫn chưa được ra sân phút nào sau 2 trận Serie A đầu mùa. Trong khi đó, tài năng 18 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là Yildiz mới được đôn lên đội một đã được ra sân từ băng ghế dự bị cả hai trận nhưng chưa có bàn thắng nào. Do không có thêm tân binh nào trên hàng tấn công nên người hâm mộ kỳ vọng Vlahovic và Chiesa tiếp tục chơi ăn ý như 2 trận đã qua và không…chấn thương để chờ tới kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2024.