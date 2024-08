Jamie Gittens sẽ là Arjen Robben của Vàng đen

Jamie Gittens tỏa sáng ở Dortmund

Borussia Dortmund - Frankfurt 2-0. Đó là cách biệt lớn nhất trong ngày đầu tiên của Bundesliga mùa giải 2024-2025. Nói như thế để thấy ít nhiều HLV Nurin Sahin có sự khởi đầu khá bắt mắt với Vàng đen sau nửa mùa giải làm trợ lý cho cựu HLV Edin Terzic. HLV 35 tuổi càng thuyết phục người hâm mộ Dortmund hơn dù họ đang có thái độ phản đối mạnh mẽ việc đội bóng có hợp đồng tài trợ áo đấu với một công ty sản xuất vũ khí.

Hai hiệp đấu của Dortmund là sự khác biệt rất lớn. Nếu như ở hiệp 1, Dortmund có nhịp điệu thi đấu rất chậm theo kiểu chậm chắc và không cho đối phương cơ hội kiểm soát trận đấu. Ông Sahin thay đổi thế trận khi tung Jamie Gittens và tân binh Maximilian Beier vào sân sau một tiếng đồng hồ. Dortmund ngay lập tức lột xác với cú đúp của Gittens.

Vì sao có sự lột xác này? Gittens được đưa vào chơi trung phong thay cho Karim Adeyemi giúp cho hàng công trở nên sắc sảo hơn thấy rõ. Nó cũng phản ánh thực tế Adeyemi không thể chơi tốt nếu được kéo từ vị trí sở trường là tiền đạo cánh vào chơi cao nhất trên hàng tấn công. Gittens chỉ mới 20 tuổi song vào sân chơi rất tự tin với những pha kéo bóng và dứt điểm. Cầu thủ người Anh chính là sự thật đầu tiên của Dortmund khi anh chơi bóng tốc độ, kỹ thuật và nhanh gọn. Nếu như Gittens có thể phát triển thêm về sự dũng cảm nữa thì anh sẽ là một Arjen Robben của Bundesliga. Giá trị chuyển nhượng của Gittens ở thời điểm hiện tại chỉ là 28 triệu euro nhưng với đà này thì khả năng tuyển thủ trẻ của Anh sẽ đạt mức 100 triệu euro vào cuối mùa.

Khi Gittens và Beier vào sân, ông Sahin còn nhận rõ hơn đội bóng của chính mình ngay trong trận mở màn. Marcel Sabitzer không thể chơi nhô cao ở tuyến giữa như ở một tiếng đồng hồ đầu tiên mà phải đúng vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Đội trưởng Emre Can tiếp tục là mối nghi ngờ ở sân Signal Iduna như thời cựu HLV Terzic. Sự xuất hiện của tân binh Pascal Gross càng cho thấy Can khả năng sẽ phải ngồi dự bị dài dài trong thời gian tới. Hàng thủ với sự xuất hiện của tân binh Waldemar Anton để kết hợp với Niklas Sule và Nico Schlotterbeck tạo ra hàng rào chắn an toàn trước mặt thủ môn Kobel.

Sự tỏa sáng của Gittens càng mở đường cho Youssoufa Moukoko rời Signal Iduna càng sớm càng tốt. Tiền đạo trẻ người Đức này sẽ sang Nice theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm kèm điều khoản mua đứt 13 triệu euro. Nice phải trả toàn bộ mức lương lên tới 8,5 triệu euro/mùa của Moukoko. Sự ra đi của Moukoko giúp Dortmund tự tin trong việc thuyết phục Gittens gia hạn hợp đồng dù hợp đồng hiện tại còn tới năm 2028.

HOÀNG HƯNG