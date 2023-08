Inter Milan muốn tuyển dụng lại người cũ Alexis Sanchez

Mùa hè 2022, Inter Milan và Alexis Sanchez thống nhất chấm dứt sớm hợp đồng. Theo đó, Inter Milan phải bồi thường hợp đồng cho tiền đạo Chilê 4,5 triệu euro để anh gia nhập Marseille theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu cầu thủ Arsenal chỉ có 20 bàn sau 109 trận cho Inter Milan là con số thống kê quá thấp. Càng thất vọng hơn khi biết thêm rằng Sanchez nhận mức lương 6 triệu euro/mùa ở Inter Milan.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, từ cầu thủ kém hiệu quả, Alexis Sanchez trở thành món hàng hữu dụng nhờ... chi phí thấp. HLV đương nhiệm Simone Inzaghi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiền đạo đá cặp với Lautaro Martinez. Inter Milan bỏ kế hoạch mượn tiếp Romelu Lukaku từ Chelsea vì mức phí quá cao. Mục tiêu thứ hai là Folarin Balogun của Arsenal cũng chọn Monaco làm bến đậu tiếp theo với mức phí chuyển nhượng 45 triệu euro.

Bây giờ, Inter Milan muốn kéo Sanchez quay trở lại và cho Marseille mượn Joaquin Correa. Lý do là tiền đạo Joaquin Correa chơi không hiệu quả kể từ khi Inter Milan mua về từ Lazio với giá 32,5 triệu euro từ hè 2021 tới nay. Theo tính toán của Calcio e Finanza, giá trị sử dụng của Correa ở Inter Milan chỉ mới có 16,9 triệu euro. Mức lương của Correa ở Inter Milan là 6,5 triệu euro/mùa. Sanchez đang là cầu thủ tự do sau khi chấm dứt một năm hợp đồng ở Marseille. Lão tướng 34 tuổi này có được 18 bàn thắng sau 44 trận chơi cho Marseille. Inter Milan lên lịch khám sức khỏe cho Sanchez để ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức phí 3 triệu euro/mùa, tức là mức lương rẻ hơn một nửa so với 12 tháng trước. Đồng thời, Inter Milan để Correa sang Marseille với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm với mức phí 2 triệu euro kèm điều khoản mua đứt là 10 triệu euro.

Báo chí Italia cho rằng Inter Milan tính toán thiệt hơn về tài chính trong vụ này. Theo tính toán, Inter Milan có 2 triệu euro tiền mượn Correa của Marseille, kèm không phải trả 6,5 triệu euro/mùa. Trong khi đó, Inter Milan chỉ trả cho Sanchez 3 triệu euro/mùa nên mỗi năm đội bóng của HLV Inzaghi… lãi 5,5 triệu euro. Nếu Marseille kích hoạt điều khoản mua đứt Correa vào mùa hè 2024 thì tính tổng cộng Inter Milan có lãi là… 1,5 triệu euro.