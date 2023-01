Indonesia đi chuyên cơ riêng đến Hà Nội chiều 7-1, chỉ tập 1 buổi ở Mỹ Đình

Trái ngược với sự vất vả của các tuyển thủ Việt Nam khi phải di chuyển 2 chặng bay - từ 14g chiều 7-1 ở Jakarta sang TPHCM để trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, thầy trò Shin Tae-yong đi chuyên cơ riêng bay thẳng đến thủ đô của Việt Nam. Theo CNN Indonesia, vì hạ cánh xuống phi trường Nội Bài vào chiều tối muộn 7-1, nên đội tuyển xứ Vạn đảo sẽ có một buổi tập duy nhất ở đất khách vào ngày 8-1.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), buổi tập duy nhất của Indonesia ở Hà Nội diễn ra trong 60 phút, bắt đầu từ 19g trên sân thi đấu Mỹ Đình.

Trong chiều 6-1, VFF đã có cuộc họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia tổ chức an ninh cho trận tái đấu giữa 2 đội, gồm A03 Bộ Công an, Công an Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và Công ty Bảo vệ KTC Việt Nam. Cơ quan an ninh và Ban tổ chức trận đấu đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn cho đội khách trong quá trình đến Hà Nội thi đấu lẫn CĐV Indonesia. Được biết, các thành viên của Indonesia sẽ đóng quân ở khách sạn Hyatt - cách sân Mỹ Đình 200m.

“Ban tổ chức trận đấu sẽ phối hợp với các đơn vị an ninh tập trung rà soát kiểm tra lại các phương án, công tác bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, tại sân bay, khách sạn, sân tập và sân thi đấu...”- ông Cao Ngọc Cẩm - Chánh Văn phòng VFF chia sẻ.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào chiều 6-1 trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia đã hòa không bàn thắng với Việt Nam. Trả lời họp báo sau trận, dành lời khen về tinh thần thi đấu của học trò, nhưng HLV Shin Tae-yong cũng thể hiện sự tiếc nuối khi toàn đội không ghi được bàn thắng trên sân nhà. Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định cùng đội tuyển xứ Vạn đảo chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu trên sân Mỹ Đình vào 19g30 tối 9-1.

AFF Cup 2022 đã áp dụng trở lại luật bàn thắng trên sân khách. Điều này có nghĩa HLV Shin Tae-yong cùng học trò chỉ cần kết quả hòa có tỉ số với Việt Nam ở trận lượt về sẽ vào chơi trận chung kết. Còn không thì trận đấu bước vào 30 phút hiệp phụ và có thể kéo đến loạt sút luân lưu. Riêng thời gian thi đấu hiệp phụ vẫn tính luật bàn thắng sân khách. Vì thế, cơ hội còn nguyên với đội khách dù đã bị Việt Nam cầm hòa ở lượt đi.