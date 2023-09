Hướng tới ASIAD 19: Bắn cung tìm hồng tâm chuẩn xác

Quyết tâm phải đi cùng thành tích

Giải bắn cung vô địch quốc gia 2023 vừa kết thúc tại Vĩnh Long là giải thi đấu cuối cùng trước khi các cung thủ đội tuyển quốc gia dự ASIAD 19. Ngay sau giải, ngày 10-9 vừa qua, nhóm các cung thủ trọng điểm của tổ cung một dây đã được tập huấn Hàn Quốc. Trong số này, nhiều gương mặt được kì vọng thành tích huy chương ASIAD 19 như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi... được tập huấn ở Hàn Quốc.

Trên thực tế, tuyển bắn cung Việt Nam đang thực hiện kép nhiệm vụ đó là chuẩn bị chuyên môn, thi đấu để chinh phục ASIAD 19 và cũng tìm cơ hội giành suất chính thức dự Olympic năm 2024. Trong báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tại TPHCM về công tác chuẩn bị chuyên môn và dự báo thành tích dựa trên năng lực thực tế, với môn bắn cung, lãnh đạo Cục TDTT cho biết đây là môn ở nhóm có khả năng tranh chấp được HCB hoặc HCĐ tại ASIAD 19. Trước đó, trong quãng thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 và hướng mục tiêu dài hơi cho Olympic năm 2024, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn từng khẳng định “bắn cung Việt Nam có các tuyển thủ triển vọng và đây là một trong những môn thuộc nhóm Olympic mà thể thao Việt Nam tập trung đầu tư để xác định mục tiêu thành tích tốt nhất và chúng ta có cơ hội giành được”. Đáng tiếc, kết thúc SEA Games 31, bắn cung Việt Nam không giành được tấm HCV nào. Năm nay, đấu trường ASIAD 19 là giải quan trọng nhất mà đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng trọng tâm phải giành được huy chương để khẳng định chuyên môn.

Giải quốc tế gần nhất các cung thủ Việt Nam tham dự là giải vô địch thế giới 2023 tại Đức. Với nhóm cung một dây, lần lượt Nguyễn Duy, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Lê Quốc Phong, Hoàng Văn Lộc, Hoàng Thị Mai đã tham dự và tích lũy thêm kinh nghiệm. Trên hết, tuyển thủ nào cũng có quyết tâm khi ra tranh tài nhưng nhà quản lý và người hâm mộ cần nhất ở kết quả được hiện thực với huy chương cụ thể.

Chờ dấu ấn của chuyên gia

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang thuê chuyên gia Hàn Quốc Park Chae Soon huấn luyện. Đây là chuyên gia có chuyên môn cao và từng giành được thành tích với đội tuyển bắn cung quốc gia Hàn Quốc. Với một quãng thời gian huấn luyện đủ nhất vào lúc này, chúng ta đang chờ dấu ấn của ông Park Chae Soon cùng học trò tại ASIAD 19. Không phải ngẫu nhiên, nhà quản lý Cục TDTT (trước đó là Tổng cục TDTT) đã gật đầu để mời chuyên gia Park Chae Soon với mức lương cao sang Việt Nam huấn luyện bởi giới chuyên môn nhìn thấy tín hiệu có thể thay đổi chuyên môn phát triển tốt nhất của một người có kinh nghiệm có thành tích huấn luyện như ông.

Tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, đội bắn cung Việt Nam đã tham dự nhưng không giành được thành tích huy chương. Chỉ có các đội tuyển đã giành được huy chương môn bắn cung ở kì thi đấu trên là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn độ, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Iran, Malaysia. Chúng ta thấy, ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển như Indonesia và Malaysia đã giành được huy chương ASIAD trong bắn cung trong khi thể thao Việt Nam có sự đầu tư, có quyết tâm và có con người thì không thể không thành công. Năm ngoái, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã cử những cung thủ tốt nhất dự giải vô địch châu Á 2021 ở Bangladesh và chúng ta phần nào hiểu thêm khả năng chuyên môn của các đối thủ trong châu lục.

Ghi nhận thực tế trong thời gian tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Park Chae Soon luôn theo sát chỉnh sửa và đưa những bài huấn luyện phù hợp nhất để cung thủ Việt Nam hoàn thiện hơn kĩ năng. Điều cần nhất của mỗi cung thủ chính là kinh nghiệm, bản lĩnh tại mỗi đấu trường lớn. Muốn được gia tăng điều ấy, tuyển thủ luôn cần được thi đấu cọ xát nhiều giải quốc tế.