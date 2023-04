Hơn 1.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023 - Adidas Việt Nam và cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon vừa tổ chức chương trình nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường tập luyện an toàn và lành mạnh cho nữ giới tại sân vận động Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của dự án With Women We Run đã quy tụ hơn 200 runners, với hơn 180 người tham dự là nữ giới.