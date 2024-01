HLV Walter Mazzarri nguy cơ bị Napoli sa thải

HLV Walter Mazzarri không vực dậy nổi Napoli

Ông Walter Mazzarri từng có quãng thời gian dẫn dắt Napoli từ năm 2009 tới 2013 rất thành công. Nổi bật là đưa đội lần đầu tiên dự Champions League 2011-2012 sau 21 năm chờ đợi. Napoli vô địch Cúp Quốc gia năm 2012 là lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Ông rời Napoli mùa hè 2013 sau khi cùng đội đứng thứ nhì ở Serie A.

Vậy mà khi quay trở lại sân Maradona để thế chỗ Rudi Garcia từ 14-11-2023 tới nay, HLV 62 tuổi không tìm thấy thành công. Báo chí Italia cho rằng ông Mazzarri không tạo được tinh thần đoàn kết trong đội bóng. Chính vì thế, sau 10 trận dẫn dắt Napoli, ông Mazzarri chỉ có 3 thắng 1 hòa và tới 6 thua. Trận thua Torino vừa qua là lần thứ tư liên tiếp Napoli không thể ghi bàn. ĐKVĐ Serie A hiện cách đội đầu bảng Inter Milan tới 20 điểm chỉ sau lượt đi của mùa giải. Napoli cũng thua đội thứ tư Fiorentina 5 điểm. So với chính mình, Napoli hiện kém tới 22 điểm so với cùng kỳ mùa giải trước. Tình hình có thể khó khăn hơn cho Napoli vì thiếu vắng hai trụ cột là tiền đạo Victor Osimhen và tiền vệ Andre Frank Zambo Anguissa vì dự CAN 2024.

Giá kèo cá cược của Gazzabet cũng như Snai cùng đưa ra là đặt 45 ăn 1 cho khả năng ông Mazzarri sẽ bị sa thải ngay trong mùa giải này. Tỷ lệ này dự kiến sẽ cao hơn nữa nếu như cuối tuần này, Napoli tiếp tục chơi không thành công trên sân nhà trước đội chót bảng Salernitana.

Có thông tin HLV Antonio Conte sẽ thay thế Mazzarri nếu như ông chủ Aurelio De Laurentiis quyết định có HLV trưởng thứ ba trong vòng chưa đầy một năm. Lý do là cựu HLV Inter Milan có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Torino và Napoli vừa qua cùng với gia đình. Ông Conte sau đó phát biểu về khả năng gia nhập Napoli: “Điều này có thể xảy ra nhưng tôi muốn mọi thứ phải diễn ra theo đúng kế hoạch”. Ông Conte không nói rõ kế hoạch là gì nhưng giới bình luận cho rằng Napoli cần phải có thông tin về ngân sách chuyển nhượng trong mùa hè sắp tới để ông có thể cải tổ lực lượng nhằm quay trở lại cuộc đua Scudetto ở mùa giải 2024-2025.

HOÀNG HƯNG