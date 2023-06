HLV Troussier có trong tay bản danh sách 100 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026

Ông Troussier nói: “Ở đợt tập trung này, tôi muốn thử nghiệm, làm quen với cầu thủ. Ngược lại, cầu thủ cũng phải hiểu lối chơi của tôi. Tôi muốn tạo cơ hội tối đa cho tất cả các cầu thủ. Với tôi 58 cầu thủ không có ranh giới nào cả. Tôi dành sự quan sát chung, huấn luyện chung với tất cả cầu thủ. Để hướng tới World Cup 2026, tôi có danh sách khoảng 100 cầu thủ, trẻ nhất là 17 tuổi, lớn nhất 28 tuổi. Tất cả họ đều được tôi điền tên vào với sự tiềm năng của các cầu thủ”.

Liên quan đến trận gặp Hồng Kông (TQ), ông nêu rõ đây là trận trong khuôn khổ FIFA Days, số lượng cầu thủ đăng ký và thay thế như một trận chính thức, ông nói: “Ở trận đấu với Hồng Kông TQ sắp tới, chúng ta chỉ sử dụng tối đa 17 người thi đấu 1 trận, với 11 người đá chính và 6 người dự bị. Nhưng trong quãng thời gian đầu, tôi muốn thiết lập và muốn cầu thủ quen với triết lý của mình. Với Quang Hải, những gì cậu ta thể hiện có thể nói là chưa xứng đáng. Nhưng tôi muốn khích lệ, động viên Quang Hải. Cậu ấy là người quan trọng cho ĐTQG. Bàn thắng, thời điểm ghi bàn của cậu ấy là rất quan trọng. Tôi nghĩ cậu ấy cần sự tự tin. Sắp tới, qua những giải đấu, cậu ấy sẽ bắt nhịp và thể hiện tốt”.

Đối với trường hợp tiền vệ Việt kiều Nguyễn Đức An Khánh (Andrej Nguyễn) thuộc CLB Sigma Olomouc ở Cộng hoà Czech được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam, nhà cầm quân 67 tuổi cho biết, đây là trường hợp dễ tiếp cận vì An Khánh đã có quốc tịch Việt Nam và sau đó ông đã trao đổi với gia đình để làm công tác tư tưởng cho cầu thủ. HLV Philippe Troussier hy vọng sau An Khánh, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực đến từ các cầu thủ Việt kiều để góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho các cấp độ đội tuyển.