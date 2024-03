HLV Phạm Thành Lương chia tay Hòa Bình sau 6 tháng làm việc cùng nhau. ẢNH: MINH HOÀNG

Nhà cầm quân sinh năm 1988 cũng xác nhận thông tin này với truyền thông. Nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay bởi thành tích không tốt của Hòa Bình ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. Theo đó, đại diện đến từ Tây Bắc chỉ xếp thứ 10 với 11 điểm, hơn 6 điểm so với đội cuối bảng Phú Thọ. Giải hạng Nhất chỉ có 1 đội cuối bảng xuống hạng nên khoảng cách giữa Hòa Bình với Phú Thọ được xem chưa thật an toàn.

Sau quyết định giải nghệ, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương chuyển sang công tác huấn luyện, với xuất phát điểm ở Hòa Bình từ đầu tháng 9-2023. Chủ nhân 4 Quả bóng vàng Việt Nam được đội bóng của Tây Bắc chọn để thay người cũ Lê Quốc Vượng. Trong 6 tháng cầm quân, HLV Phạm Thành Lương xây dựng cho các cầu thủ Hòa Bình lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ như điểm mạnh của ông thời còn thi đấu.

Nhưng tiếc rằng, kết quả đã không thật sự như ý muốn khi Hòa Bình đến nay chỉ có 2 chiến thắng, đồng thời sớm bị loại khỏi Cúp quốc gia ngay từ vòng một. Ở trận đấu gần nhất thuộc Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024, Hòa Bình phải nhờ đến quả phạt đền ở phút 86 mới giữ lại 1 điểm trong cuộc tiếp đón Long An.

Tuy nhiên, việc HLV Phạm Thành Lương chia tay vì lý do chuyên môn chỉ có thể là một phần. Theo SGGPO tìm hiểu, trước trận đấu với Long An, đã lộ thông tin đội trưởng Bùi Long Nhật đại diện 26 cầu thủ Hòa Bình viết đơn đề nghị ban lãnh đạo của CLB thanh toán tiền lương (tháng 1, tháng 2) và tiền thưởng cho họ trước 10g00 ngày 9-3. Nếu không sẽ không thi đấu vòng 12 cũng như dừng việc tập luyện cho đến khi được giải quyết. Đến chiều cùng ngày, Long Nhật cùng các cầu thủ thủ vẫn ra sân thi đấu ở trận gặp Long An.

Chia tay HLV Phạm Thành Lương, trợ lý chuyên môn Hồ Thanh Thưởng sẽ tạm tiếp quản việc huấn luyện ở Hòa Bình.

Hòa Bình là đội bóng thứ 3 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 thay HLV. Trước đó, HLV Bùi Hữu Thái Sơn được chọn để thay đồng nghiệp Nguyễn Văn Dũng ở Đồng Nai. Riêng đội cuối bảng Phú Thọ đến 2 lần đổi HLV, từ ông Hồ Hoàng Tiến, sang Vũ Như Thành và hiện tại Nghiêm Xuân Mạnh.

Tin liên quan Giải hạng Nhất 2023-2024: Thầy trò Phạm Thành Lương chưa thể yên tâm trụ hạng

TÂM HÀ