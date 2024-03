Giải hạng Nhất 2023-2024: Thầy trò Phạm Thành Lương chưa thể yên tâm trụ hạng

Trận hòa đầy chật vật 1-1 trước đội khách Long An vào chiều 9-3 khiến Hòa Bình đã bị đội cuối bảng Phú Thọ rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm.

Các cầu thủ Hòa Bình (áo vàng) đầy vất vả ở trận đấu gặp đội khách Long An. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Long An, Hòa Bình đã đón nhận thông tin về chiến thắng 1-0 của Phú Thọ trước Đồng Nai. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên mà đội bóng cuối bảng có được ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024, đồng thời rút ngắn khoảng cách so với Hòa Bình xuống còn 5 điểm. Điều này khiến thầy trò Phạm Thành Lương đối diện áp lực phải vượt qua Long An.

Sức ép trở thành "gọng chì" đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Hòa Bình. Họ để thủng lưới ở phút 62, khi để Ngô Hoàng Anh bên phía Long An dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng đi xoáy vào góc xa khung thành. Sau đó, đội chủ nhà đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Nỗ lực tấn công của Hòa Bình được đền đáp ở phút 86. Đội trưởng Thái Minh Thuận trong tình huống cứu thua cho Long An đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nguyễn Hồng Phúc thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định tỉ số hòa 1-1.

HLV Phạm Thành Lương cùng Hòa Bình đang trải qua chuỗi 5 trận chưa thắng. ẢNH: MINH HOÀNG

Hòa Bình vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với 11 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội cuối bảng Phú Thọ 6 điểm. Thầy trò Phạm Thành Lương vẫn chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Cuộc chiến này còn có Đồng Tháp, khi họ chỉ xếp trên Hòa Bình nhờ hơn chỉ số phụ. Ở trận đấu muộn nhất vòng 12, đại diện đến từ miền Tây nhận thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Bình Phước. Nguyễn Trọng Huy của Đồng Tháp trong tình huống cứu thua đã vô tình đưa bóng về lưới nhà. Thầy trò Nguyễn Anh Đức tạm vươn lên đứng thứ 5 khi có 15 điểm.

Kết quả vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 Huế 0-0 PVF Phú Thọ 1-0 Đồng Nai Đà Nẵng 0-0 BR-VT Hòa Bình 1-1 Long An Bình Phước 1-0 Đồng Tháp

HỮU THÀNH