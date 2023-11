HLV Max Allegri bối rối chọn lựa hàng công trận derby Italia

Inter Milan chỉ hơn Juventus có 2 điểm nên chỉ cần giành thắng lợi trên sân nhà thì đội bóng của HLV Max Allegri sẽ chiếm lấy ngôi đầu sau 13 vòng đấu. Được chơi trên sân nhà Allianz là một lợi thế nhưng khoan thủng hàng thủ Inter Milan không phải chuyện đơn giản. Trong 5 trận sân khách ở Serie A mùa này, Inter Milan toàn thắng cả 5 và chỉ để thủng lưới có 1 lần. Tính hết 12 vòng đấu ở giải Serie A, Inter Milan cũng chỉ mới để thủng lưới có 6 bàn.

Trước sức mạnh hàng thủ Inter Milan, HLV Max Allegri thực sự bối rối trong việc lên đội hình tấn công cho Juventus ở trận derby Italia lượt đi mùa này. Juventus của ông Allegri từ bỏ sơ đồ 4-3-3 của mùa trước để chơi với cặp tiền đạo kể từ đầu mùa giải tới nay. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công vẫn không được cải thiện nhiều.

Federico Chiesa là tiền đạo được đá chính nhiều nhất với 9 lần ra sân và có 4 bàn thắng. Dusan Vlahovic có 6 lần đá chính cũng có 4 bàn thắng. Ông Allegri có chút mất niềm tin ở Vlahovic khi để tiền đạo Serbia chỉ 1 lần được đá chính trong 7 trận gần đây. Vlahovic từng có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 4 bàn sau 5 trận thì tịt ngòi miết cho tới nay. Moise Kean đá chính 6 trận gần nhất nhưng chưa có bàn thắng nào. Một tiền đạo khác được ông Allegri sử dụng là Milik nhưng cũng chỉ có 2 bàn và bàn thắng gần nhất là hồi đầu tháng 10.

Khả năng rất cao là ông Allegri xếp Vlahovic đá cặp với Chiesa như hồi đầu mùa giải. Chiesa vừa mới có hai trận đấu rất hay trong màu áo đội tuyển Italia. Vlahovic tuy không ghi bàn song góp công lớn giúp Serbia có suất dự Euro 2024.

Nơi hàng tiền vệ, ông Allegri buộc phải có sự điều chỉnh do Manuel Locatelli chắc chắn không thể đá chính vì chấn thương hông chưa kịp bình phục. Đá thay cho tuyển thủ Italia sẽ là Adrien Rabiot. Tiền vệ người Pháp không chơi trận thắng Cagliari vừa qua do bị cấm thi đấu sau khi nhận đủ 5 thẻ vàng. Rabiot sẽ chơi cùng với McKennie và Miretti. Do Weah và Danilo chưa thể trở lại tập luyện vì chấn thương nên Kostic và Cambiaso chơi hai bên cánh của hàng tiền vệ Juventus. Ông Allegri rất chờ đợi Kostic và Cambiaso dâng cao tham gia tấn công và chuyền bóng nhiều hơn cho Chiesa và Vlahovic trong vòng cấm của Inter Milan. Dù gặp khó khăn về lực lượng nhưng ông Allegri đặt mục tiêu giành thắng lợi trận derby Italia để chiếm lấy ngôi đầu bảng.