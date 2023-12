Hấp dẫn trận derby Catalan “mới”

Tại La Liga, trận derby Catalan giữa Barcelona và Espanyol nổi tiếng chẳng kém bất kỳ màn đối đầu giữa 2 đội cùng địa phương nào trên thế giới. Tuy nhiên, Espanyol chưa từng sánh được về chất lượng so với Barca, và họ hiện đang phải chơi ở giải hạng 2. Nhưng vào Chủ nhật này, Barca với tư cách là đương kim vô địch La Liga hiện chỉ là đội mạnh… thứ 2 trong trận derby Catalan “mới”.

Barcelona chỉ là đội mạnh thứ 2 khi tiếp đón Girona trong trận derby Catalan “mới”.

Vì ở Catalan lúc này đang có Girona nổi lên đầy bất ngờ nhưng khá thuyết phục. Họ sẽ đến làm khách tại Barca vào Chủ nhật này với tư cách là đội nhì bảng sau 15 vòng đấu, thậm chí đang có cùng 38 điểm và chỉ chịu nhường ngôi đầu cho Real Madrid vì kém về hiệu số đối đầu. Girona đang có nhiều hơn Braca - đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng - đến 4 điểm. Girona cũng vượt trội hơn người hàng xóm nổi tiếng của họ về nhiều mặt: như ghi bàn tốt hơn (34 so với 28), thắng nhiều trận hơn (12 so với 10), hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn (+16 so với +14)...

Chỉ trong mùa giải thứ 4 hiện diện ở La Liga, Girona gây bất ngờ không thể tranh cãi ở Tây Ban Nha và thậm chí trên khắp châu Âu. Girona là một phần thuộc quyền sở hữu của Abu Dhabi - Tập đoàn cũng là chủ của đương kim vô địch châu Âu Man.City. Tuy nhiên, mức lương giới hạn của họ chỉ đứng thứ 13/20 đội La Liga. Trước và cả khi bước vào mùa giải này, HLV Michel Sanchez là cái tên khá lạ lẫm, còn phần lớn cầu thủ trong đội hình của Girona thì càng ít người biết đến. Nhưng lúc này, Girona đang là đội ghi bàn nhiều nhất giải với 34 pha lập công - thậm chí nhiều hơn một bàn so với Real Madrid. Tiền đạo người Ukraine, Artem Dovbyk với 7 bàn thắng đang dẫn dắt đội bóng có 12 cầu thủ ghi bàn ít nhất một lần. Trận thua duy nhất của Girona là vào tháng 9 trước Real Madrid, với tỷ số 0-3 trên sân nhà…

HLV Michel đang xây dựng cho Girona một lối chơi đẹp mắt, cuốn hút và được yêu thích. Trong khi đó, các nhà quản lý của họ cũng định hướng phát triển theo lối mềm mỏng và dễ được đón nhận hơn so với cách tiếp cận mang nhiều tính thù địch của “hàng xóm” Espanyol khi đội này còn ở La Liga. Giám đốc điều hành của Girona, Ignasi Mas-Baga gần đây nhấn mạnh mục tiêu là phát triển và đảm bảo sự hiện diện ở La Liga trong nhiều năm, chứ không phải thay thế Barca - một đội có hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Mas-Baga nói trên AP: “Chúng tôi không muốn cạnh tranh với Barcelona. Hoàn toàn không! Tôi tin rằng sẽ phạm sai lầm nếu đó là chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành một CLB thân thiện, và có cách tiếp cận khác để gần gũi với những người hâm mộ”.

Girona cầm hòa 0-0 trên sân Barcelona ở mùa giải vừa qua.

Bất kể kết quả của trận derby Catalan vào Chủ nhật này, Girona vẫn sẽ dẫn trước Barca trên bảng xếp hạng khi bắt đầu hành trình kéo dài 2 giờ trở về nhà. Ngược lại, nhiệm vụ của Barca là phải thắng để đảm bảo giữ khoảnh cách gần nhất có thể với Girona, cũng như đối với Real Madrid - đội sẽ làm khách tại Real Betis vào thứ Bảy.

Barca sẽ gặp khó khăn khi mất tiền vệ chủ chốt Gavi đến hết giải. Thủ thành Inaki Pena cũng sẽ trận thứ 4 liên tiếp bắt thay cho Marc-Andre ter Stegen, người phải phẫu thuật sau khi gặp vấn đề ở lưng. Nhưng Pena đã có một số pha cứu thua xuất sắc trong chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở vòng trước. Trong khi đó, Girona sẽ vắng tiền vệ Yangel Herrera, người nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong trận thắng Valencia 2-1 mới đây. Ngoài ra, trong 2 cầu thủ mà Girona mượn từ Barca là cầu thủ trẻ Pablo Torre và hậu vệ Eric Garcia, thì chỉ Torre không thể ra sân đối đầu CLB chủ quản do một điều khoản trong hợp đồng.

THANH TUẤN