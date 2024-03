HA.GL – Khánh Hòa: Cửa hẹp cho đội khách (17g, ngày 30-3)

Khu trung tuyến không còn Tuấn Anh, Minh Vương sẽ gánh vác vai trò thủ lĩnh ở CLB HA.GL

Trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng vừa qua, Khánh Hòa gần như không có chuyển động đáng kể nào, vì thế tình hình lại càng thêm khó cho họ trong nỗ lực đua trụ hạng mùa này. Khoảng cách 4 điểm so với đội đứng gần nhất là Viettel và HA.GL tuy ít, nhưng là rất đáng kể nếu soi tương quan lực lượng và khả năng tài chính giữa các đội.

Để hướng đến mục tiêu trụ hạng, với Khánh Hòa thì tất cả các trận đều là… chung kết. Nhưng với những cuộc so tài cùng HA.GL, Viettel hay SLNA đều như những trận “6 điểm” để tránh bị bỏ rơi quá xa. Khởi đầu sẽ là chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 14.

Cuộc so tài ở lượt đi, HA.GL đã thắng 1-0 ngay trên sân Nha Trang. Cùng những điều chỉnh về lực lượng ngoại binh ở cả công lẫn thủ, HA.GL rõ ràng được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài này. Khung trung tuyến không còn Tuấn Anh, nhưng họ vẫn còn Minh Vương, Quang Nho, Ngọc Quang, trục giữa sân của họ vẫn có những điểm trội hơn so với Khánh Hòa.

Đội bóng phố Núi hiện đang có chuỗi phong độ tốt kể từ khi HLV Vũ Tiến Thành thay HLV Kiatisak với 4 trận bất bại. Cùng với đó là sự điều chỉnh về ngoại binh mà Fereirra và Veras đã tạo dấu ấn ở những vòng vừa qua. Ở bên kia sân, hệ thống tấn công của Khánh Hòa đang bế tắc, không ghi được bàn nào sau 4 trận gần đây. Đội khách cũng chưa có chuyển biến lực lượng đáng kể nên hy vọng lấy điểm ở vòng này rất thấp.

Dự đoán: 2-0

CAO TƯỜNG