Hà Tĩnh có kịp ghi tên ở V-League 2024-2025?

Trận tranh play-off để xác định đội bóng cuối cùng tham dự V-League 2024-2025 giữa Hà Tĩnh và PVF sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 6-7 trên sân Hàng Đẫy. Cuộc so tài mà Hà Tĩnh buộc phải “lùi 1 bước” theo như điều lệ là không được sử dụng cầu thủ nước ngoài.

Những trụ cột như Phi Sơn (ảnh), cùng Xuân Trường, Trọng Hoàng, Quang Nam... giúp Hà Tĩnh có thực lực trội hơn so với PVF trong trận tranh play-off

Việc không có ngoại binh hẳn nhiên sẽ làm giảm sức mạnh cho các cầu thủ Hà Tĩnh ở cuộc so tài với PVF trong trận tranh play-off. Tuy nhiên, so với SLNA và HA.GL - những đội vốn từng cùng cuộc đua trụ hạng ở V-League thì họ có dàn nội lực trội hơn, đủ sự an tâm để tranh tài cùng PVF.

Không những thế, việc trải qua liên tiếp gần chục trận… chung kết từ đầu giai đoạn 2 đã làm cho các cầu thủ Hà Tĩnh luôn trong trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng khi ra sân. Ngoài ra, ở những trận mang tính chất knock-out như thế này, ngoài kinh nghiệm trận mạc thì yếu tố tinh thần cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thuận lợi cho HLV Nguyễn Thành Công là Hà Tĩnh đang hội đủ các yếu tố này để sẵn sàng cho trận đấu.

Những Nguyễn Trọng Hoàng, Quang Nam, Phi Sơn, Xuân Trường, Bùi Văn Đức… đủ để người hâm mộ CLB Hà Tĩnh hy vọng sẽ lấn lướt dàn cầu thủ trẻ từ phía PVF.

Tâm lý thoải mái là "vũ khí" quan trọng cho PVF trong trận đấu này

Các cầu thủ PVF vốn giữ nhịp phong độ khá ổn định, liên tục áp sát Đà Nẵng từ đầu mùa và khép lại với ngôi Á quân giải hạng Nhất 2023-2024. Xem ra, PVF không mạnh bằng Hà Tĩnh về chất lượng đội hình, nhưng sức trẻ cùng sự kết dính trong lối chơi của tập thể từng gắn bó nhau từ lứa U15, U17 thì không thể xem nhẹ.

Mặt khác, tâm lý thoải mái theo kiểu không quá nặng nề mục tiêu phải thắng sẽ giúp PVF tiếp cận trận đấu tốt hơn để từ đó hy vọng gây bất ngờ. HLV Mauro Jeronimo hy vọng: “Toàn đội tự tin, chuẩn bị tốt về tâm lý và hào hứng cho trận play-off này. Cách tốt nhất là chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra, bao gồm cả việc phải tiến đến loạt sút luân lưu”.

Dự đoán: Hà Tĩnh thắng 2-1

Theo thông báo từ BTC, trận play-off giữa Hà Tĩnh vs PVF sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Malaysia, Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail. Trận đấu này diễn ra trong 90 phút, nếu như hòa nhau hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

QUỐC CƯỜNG