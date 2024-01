Giải phủi tại TPHCM cấm các cầu thủ từng có hành vi bạo lực trên sân bóng

Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 10 đội, được kỳ vọng là dịp để các đội giao lưu, học hỏi lẫn nhau

Sáng 23-1, Ban tổ chức giải bóng đá 7 người Sellers League TPHCM 2024 đã tiến hành bốc thăm và công bố điều lệ giải. Theo đó 10 đội bóng bao gồm: HCM E-commerce FC, AEEcom FC, Holland Thảo Ly FC, Shopee Captain FC, Sao Vàng FC, The Friends FC, Valentina FC, Tickmill FC và 2 đội bóng khách mời V7 FC, OPPO HCM FC sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra nhà vô địch.

Mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 30 cầu thủ và không được bổ sung, thay thế trong suốt thời gian tham dự giải. Các cầu thủ từng thi đấu ở giải V-League, hạng nhất, hạng nhì, U21 quốc gia và VPL, HPL, VSC, SPL, BPL sẽ không được đăng ký thi đấu. Trong trận đấu các đội có thể khiếu nại trọng tài để check VAR các tình huống nhạy cảm như bàn thắng, penalty, thẻ đỏ… Điểm đặc biệt trong điều lệ giải Sellers League TP.HCM 2024 là các cầu thủ có lối chơi thô bạo, có video phản ánh từ các giải đấu khác sẽ không được tham gia.

Ban tổ chức cùng đại diện các đội dự giải tiến hành họp bốc thăm xếp lịch thi đấu vào sáng 23-1

“Chúng tôi tổ chức giải đấu này nhằm gắn kết các anh em nhà bán hàng tại khu vực TPHCM. Sân chơi này sẽ giúp các đội phát huy tinh thần đồng đội và nâng cao sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi cũng kêu gọi các anh em đội bóng đề cao bóng đá đẹp, không gian lận, chơi xấu trong lúc đăng ký danh sách và thi đấu. Những cầu thủ có hành vi không đẹp trong quá khứ sẽ không được tham dự sân chơi này. Thông qua giải đấu tôi cũng muốn gửi đến thông điệp “cạnh tranh lành mạnh” trong hoạt động kinh doanh, để các bên cùng nhau phát triển.” ông Lê Văn Thuận – Trưởng BTC giải chia sẻ.

Tại buổi lễ bốc thăm, Ban tổ chức cũng đã xác định được 5 cặp đấu ở lượt trận đầu tiên. Cụ thể như sau: Shopee Captain FC đối đầu với The Friends FC, Holland Thảo Ly FC gặp Sao Vàng FC, AEEcom FC chạm trán Valentina FC, V7 FC đụng độ Tickmill FC và cặp đấu cuối cùng trong ngày khai mạc là màn đối đầu giữa HE FC và Oppo HCM FC. Dự kiến các trận đấu tại giải Sellers League TPHCM 2024 sẽ diễn ra vào các ngày chủ nhật hàng tuần từ ngày 3/3/2024 tại sân An Lộc đường Nguyễn Thị Nhuần, An Phú Đông, Quận 12.

Giải bóng đá Sellers League TPHCM 2024 được Công ty TNHH iCase và Lazada Seller Club phối hợp tổ chức. Giải đấu cũng được đồng hành bởi các nhà tài trợ OPPO, Mập Luxury, Julyhouse, Wasen, PK Phantom, Zocker, Holland Thảo Ly, Chicky, Gà rán Chicken Plus Nguyễn Văn Quá, China.AZ, Vietcombank, Tickmill, Sao Vàng E&F.

Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao Cúp, bảng danh vị, 1 quả bóng Zocker và 5 triệu đồng cho nhà vô địch. Đội về nhì sẽ nhận được 3 triệu đồng, giải ba được 2 triệu đồng và giải phong cách nhận 1 triệu đồng. Những danh hiệu cá nhân bao gồm vua phá lưới và thủ môn xuất sắc sẽ được trao cờ lưu niệm và 500.000 đồng.

CAO TƯỜNG