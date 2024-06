Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Huỳnh Như có kịp trở lại?

TPHCM I và Hà Nội I vẫn so kè ở cuộc đua vô địch năm nay

Ấn tượng nhất vẫn là đương kim vô địch TPHCM I, mặc dù trước giải lực lượng nhân sự có những thay đổi mạnh mẽ nhưng cô trò HLV Kim Chi đã cho thấy sự ổn định đáng biểu dương khi họ đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Xếp thứ Nhì là Hà Nội I với 16 điểm. Cùng 14 điểm nhưng Thái Nguyên T&T đứng thứ ba do hơn chỉ số phụ so với Than KSVN.

Lúc này, TPHCM I vẫn chiếm ưu thế lớn nhất nhờ thành tích bất bại ở giai đoạn lượt đi cùng dàn cầu thủ ổn định về phong độ. Nhưng về tính đường dài, nhất là giai đoạn tăng tốc sắp đến, họ sẽ gặp nhiều thử thách khi mà các đối thủ chính cũng sẽ có những chuẩn bị tốt hơn trước khi giai đoạn II bắt đầu.

Trong 7 trận đấu tại giai đoạn I, TPHCM I thắng 6 trận và chỉ hòa 1 trận duy nhất trước Than KSVN. Tuy nhiên, chiến thắng đến với Thùy Trang và đồng đội không hề dễ dàng. Do đó, họ cần phải tập trung tối đa cho giai đoạn lượt về trước khi nghĩ về việc bảo vệ chức vô địch giành được ở mùa giải năm ngoái.

Dù thất thế sau giai đoạn I, nhưng các cô gái Hà Nội I vẫn được xem là đối trọng lớn nhất của TPHCM I ở giải nữ VĐQG trong nhiều năm qua. Sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng một Hải Yến đang có phong độ ổn định, đội bóng thủ đô vẫn còn nhiều cơ hội để hướng tới cuộc “lật đổ” sự thống trị của TPHCM I. Có điều, họ cần tránh sai sót không đáng có ở những thời điểm quan trọng để tối ưu hóa điểm số mình giành được.

Bích Thùy có nhiều ảnh hưởng trên hàng công của Thái Nguyên T&T

Thái Nguyên T&T có những chuyển biến tích cực về chất lượng đội hình, nhưng thực sự thì Bích Thùy quá nặng gánh trên hàng công. Sau vài trận đầu tiên bùng nổ, Thái Nguyên T&T gặp khó ngay khi mà các đối thủ tìm cách phong tỏa Bích Thùy và khi ấy sức mạnh của họ giảm đi rất nhiều. Cùng với TPHCM I, Thái Nguyên T&T cũng đang chờ cái gật đầu của Huỳnh Như, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng là thủ quân đội tuyển Việt Nam sẽ về đội nào ở trong nước, hay sẽ tiếp tục xuất ngoại thi đấu.

Đội bóng đáng gờm nhất và có thể gây khó cho hành trình của các đội trong top 3 chính là Than KSVN. Vấn đề họ cần khắc phục là khâu dứt điểm và bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Đội bóng vùng mỏ vẫn có thể tiến bộ hơn và sẵn sàng ngáng đường bất kì đối thủ nào.

Lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra từ ngày 2-7 đến 2-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam. Sẽ có 13 trận đấu được VTVcab và VFF Channel truyền hình trực tiếp và trực tuyến để phục vụ khán giả.

CAO TƯỜNG