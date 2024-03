Futsal Việt Nam gặp lại công nghệ tương tự VAR ở giải châu Á

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, giải đấu mà đội tuyển futsal Việt Nam đang quyết tâm cạnh tranh thành tích để đoạt vé dự Futsal World Cup 2024 sẽ được áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VS).

Đội tuyển futsal Việt Nam từng làm quen với công nghệ VS ở Futsal World Cup 2021.

Công nghệ VS (tên đầy đủ Video Support System) chính thức được FIFA cho ra mắt tại Futsal World Cup 2021 tổ chức ở Lithuania. Công nghệ VS hoạt động gần như công nghệ VAR ở sân 11 người, khi cho phép tổ trọng tài điều hành trận đấu xem lại các quyết định trước đó của họ thông qua một màn hình nhỏ được đặt ở khu vực giữa sân, từ đó nâng cao tính chính xác cho quyết định được đưa ra cuối cùng. Tình huống chiếu lại cho trọng tài cũng được công khai trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, khác với công nghệ VAR, công nghệ VS chỉ được áp dụng khi một trong 2 đội đang thi đấu khiếu nại về một trong 4 tình huống, gồm: bàn thắng/không bàn thắng, phạt đền/không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và xác định người phạm lỗi. Trong mỗi hiệp đấu (cả kể hiệp phụ), mỗi đội được một lần khiếu nại. Nếu khiếu nại thành công thì đơn khiếu nại của đội tiếp tục có hiệu lực và không có giới hạn trong một hiệp đấu.

Bên cạnh đó, trọng tài cũng có thể sử dụng công nghệ VS để đảm bảo độ chính xác trong các tình huống như bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa, xác minh xem bàn thắng được ghi trước khi có tín hiệu kết thúc trận đấu hay không...

Đội tuyển futsal Việt Nam từng trải nghiệm Công nghệ VS khi tham dự Futsal World Cup 2021. Trong chiến thắng 3-2 trước Panama ở vòng bảng, thủ môn Hồ Văn Ý phát bóng về phía khung thành của đối thủ. Bóng dội hai cột dọc bật ra. Sau đó, HLV Phạm Minh Giang sử dụng quyền khiếu nại, vì cho rằng bóng đã qua vạch vôi. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VS đã quyết định từ chối bàn thắng vì bóng chưa đi qua hết vạch vôi.

Trọng tài không công nhận bàn thắng của Hồ Văn Ý sau khi tham khảo công nghệ VS ở Futsal World Cup 2021.

Việc AFC lần đầu đưa công nghệ VS vào vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 sẽ đảm bảo hơn tính công bằng, chính xác với những quyết định được tổ trọng tài đưa ra. Bởi sân chơi này mang ý nghĩa quan trọng, khi đi tìm 4 đội mạnh nhất giành quyền Futsal World Cup 2024. Từ hôm 13-3, AFC đã tổ chức lớp tập huấn để các trọng tài làm quen với công nghệ VS. Và sắp tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có một buổi được AFC hướng dẫn lại về Công nghệ VS trước khi tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Sau khi triển khai thành công công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) cũng như hệ thống VAR ra mắt đầy đủ tại Asian Cup 2023, việc giới thiệu công nghệ VS ở sân chơi futsal là một cột mốc khác cho thấy những nỗ lực không ngừng của AFC nhằm duy trì vị thế của một Liên đoàn kiểu mẫu, cùng FIFA chung tay phát triển bóng đá.

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 17 đến 28-4. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A và lần lượt gặp các đối thủ Myanmar (ngày 17-4), Trung Quốc (19-4) và Thái Lan (21-4).

HỮU THÀNH