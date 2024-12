FIFA xác nhận Saudi Arabia sẽ đăng cai World Cup 2034

Saudi Arabia đã được FIFA chỉ định là nước đăng cai World Cup 2034 vào thứ Tư.

Trong kế hoạch, Saudi Arabia đề xuất 15 sân vận động - nhưng 8 sân vẫn còn nằm trên giấy tờ - tại 5 thành phố: bao gồm 8 sân ở thủ đô Riyadh, 4 sân ở thành phố cảng Biển Đỏ, Jeddah và mỗi sân ở Abha, Al Khobar và Neom - nơi có một sân mới nằm trong siêu dự án thàn phố mới. Theo quy định của các trận đấu World Cup, sân phải đảm bảo có ít nhất 40.000 chỗ ngồi.

Trận khai mạc và trận chung kết sẽ được tổ chức tại một địa điểm có sức chứa 92.000 chỗ ngồi được lên kế hoạch xây mới ở Riyadh. Một số thiết kế rất đặc sắc khác. Tại Neom, sân vận động được quy hoạch cao hơn mặt đường 350 mét (yard), và một sân gần Riyadh được thiết kế nằm trên đỉnh vách đá cao 200 mét với bức tường màn hình LED có thể thu vào...

Phối cảnh lung linh của những sân đấu mà Saudi Arabia lên kế hoạch xây mới.

Saudi Arabia đặt mục tiêu tổ chức tất cả 104 trận đấu, mặc dù có suy đoán rằng một số trận đấu có thể được tổ chức ở các quốc gia lân cận hoặc gần đó. Chắc chắn không phải trong thời gian diễn ra World Cup truyền thống là tháng 6-7, khi nhiệt độ ở Saudi Arabia thường xuyên vượt quá 40 độ C trong thời gian này. FIFA từng chuyển kỳ World Cup cùng khu vực do Qatar đăng cai sang tháng 11-12 năm 2022. Nhưng rắc rối với Saudi Arabia khi giai đoạn cuối năm 2034 vướng tháng lễ Ramadan linh thiêng kéo dài đến giữa tháng 12, trong khi Riyadh còn tổ chức Đại hội thể thao châu Á. Vì vậy, giải diễn ra vào tháng 1-2034 có thể là một khả năng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Associated Press vào thứ Tư, quan chức phụ trách đấu thầu World Cup của Saudi Arabia, Hammad Albalawi cho biết ngày chính xác của giải đấu do Cơ quan bóng đá thế giới (FIFA) quyết định: “Đó là quyết định của FIFA. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào cuộc thảo luận. Nhưng cuối cùng thì đó là quyết định của FIFA cùng các Liên đoàn”.

LINH SƠN