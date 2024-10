Emre Can nên học theo Marco Reus, từ bỏ băng đội trưởng Dortmund

Đội trưởng Emre Can liên tục mắc lỗi

Emre Can càng ngày càng trở thành đề tài chế giễu của người hâm mộ Borussia Dortmund vì những lỗi liên tiếp dẫn tới bàn thua cho đội nhà. Anh chuyền bóng như đặt vào chân tiền đạo đối phương Claude Maurice ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Augsburg. Anh chạy như thể đi bộ với Vinicius Junior ở trận thua Real Madrid 2-5. Trong cả hai trận đấu này, tiền vệ 30 tuổi đều vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn liên tiếp mắc lỗi cho thấy không phải là vấn đề thể lực mà khả năng là vấn đề tâm lý.

HLV Nuri Sahin cho biết không có thói quen phán xét cầu thủ của mình chơi hay dở như thế nào nên chuyện Can mắc lỗi trong hai bàn thua vừa qua không làm ông bận tâm. HLV 36 tuổi này khẳng định Can vẫn tiếp tục là đội trưởng của Borussia Dortmund nhưng đá chính hay không lại là chuyện khác. Trong cả hai trận thua vừa qua, Julian Brandt là người mang băng đội trưởng của Vàng đen ngay từ đầu trận.

Nói như ông Sahin thì cơ hội đá chính của Can không nhiều nhưng mấu chốt là làm thế nào để tiền vệ 30 tuổi này xốc lại tinh thần? Nhiều người cho rằng Can nên học tập đàn anh Marco Reus hồi mùa hè 2023 đã từ chối mang băng đội trưởng Dortmund sau 5 năm nhằm giảm bớt áp lực trên sân đấu. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Vàng đen, Reus chơi hay hơn rất nhiều so với mùa giải trước đó. Bằng chứng là ở mùa giải 2023-2024, Reus có 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, đá chính 18 trận. Mùa giải trước đó, anh chỉ đá chính 16 trận, có 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Nếu như Emre Can học tập theo Reus thì Brandt sẽ là đội trưởng chính thức của Dortmund.

Theo cựu danh thủ Mehmet Scholl, Can cần thay đổi vị trí thi đấu xuống đá trung vệ sẽ phù hợp hơn. Ở thời điểm hiện tại, Dortmund đã gặp nhiều chấn thương như Waldemar Anton, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Niklas Sule… nên Can nên được kéo xuống đá thấp hơn để vừa giải quyết khó khăn nhân sự ở hàng thủ vừa tránh việc phải thực hiện những đường chuyền lạc địa chỉ như vừa qua. Scholl từng biết Can ở Bayern Munich từ năm 2009 tới 2012 ở đội trẻ lẫn đội một. Can cũng từng chơi hiệu quả ở vai trò trung vệ ở Liverpool trong giai đoạn từ 2015 tới 2018 trước khi quyết định chuyển sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do dù HLV Jurgen Klopp muốn giữ anh ở lại. Đây là thời điểm Emre Can cần thay đổi ít nhất một trong hai thứ: Cởi bỏ băng đội trưởng hoặc thay đổi vị trí thi đấu mới hy vọng tìm lại phong độ ổn định như trước.

HOÀNG HƯNG